Ucraina, Russia: “Rischi colossali se Occidente fornisce F-16”

(Adnkronos) – I Paesi occidentali correranno ''rischi colossali'' se forniranno all'Ucraina gli F-16 richiesti. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko citato dall'agenzia di stampa Tass. "Stiamo vedendo che i Paesi occidentali stanno ancora andando avanti con lo scenario dell'escalation. Ciò comporta rischi colossali per loro stessi", ha affermato Grushko rispondendo a una domanda sulla fornitura di caccia F-16 all'Ucraina. "In ogni caso, questo scenario sarà preso in considerazione in tutti i nostri piani e abbiamo tutti i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati", ha proseguito il vice di Sergei Lavrov.

MEDVEDEV – Colloqui sull'Ucraina ora non servono, ha affermato il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry Medvedev. Negoziati casomai devono svolgersi solo con i "padroni occidentali di Kiev a Washington" e per discutere dell'ordine mondiale post conflitto, ha aggiunto l'ex presidente ed ex premier in un post su Telegram. "Come si può dare inizio a negoziati alla pari con un Paese neo nazista mezzo decaduto e sotto influenza esterna? Negoziati sono possibili solo con i suoi padroni, vale a dire con Washington. Non c'è nessun altro con cui parlare. Ed è possibile trattare solo su un ordine mondiale post conflitto. Ma è troppo presto per parlarne. Non c'è bisogno di alcuna trattativa" al momento.

