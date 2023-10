Ucraina, Russia si prepara ad anni di guerra: l’analisi degli 007

(Adnkronos) – La Russia sembra prepararsi per diversi altri anni di combattimenti in Ucraina. Lo scrive l'intelligence britannica, nel rapporto quotidiano sull'evoluzione della guerra scatenata dall'invasione di Mosca, diffuso dal Ministero della Difesa di Londra su X. Nel testo, si fa riferimento a documenti interni al ministero delle finanze di Mosca, in cui si "suggerisce che la spesa per la difesa russa è destinata ad aumentare fino a raggiungere circa il 30% della spesa pubblica totale nel 2024". "Il Ministero propone un bilancio per la difesa di 10.800 miliardi di rubli, pari a circa il 6% del Pil e con un aumento del 68% rispetto al 2023", si legge. "È molto probabile – è scritto ancora nel rapporto dell' intelligence – che Mosca possa sostenere questo livello di spesa per la difesa per il 2024, ma solo a scapito dell’economia in generale". Se è vero che "i dettagli completi riguardanti la spesa per la difesa russa sono sempre riservati", sottolinea il testo, è anche evidente che "queste cifre suggeriscono come la Russia si stia preparando a molti altri anni di combattimenti in Ucraina". Il rapporto ricorda infine che tali dati emergono dopo le dichiarazioni "con cui il ministro della Difesa Sergei Shoigu il 27 settembre scorso lasciava intendere di essere preparato ad un prolungamento del conflitto fino al 2025". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

