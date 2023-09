Ucraina-Russia, Zelensky: “Putin ha ucciso Prigozhin”

(Adnkronos) –

Il presidente russo Vladimir Putin "è ormai senza speranze, come uomo e politico. Ha ucciso Prigozhin, almeno questa è l'informazione che abbiamo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo ad una conferenza a Kiev, citato da Bbc news in russo. Zelensky non ha spiegato quali informazioni abbia il suo governo sul coinvolgimento di Putin nello schianto dell'aereo sul quale viaggiava il capo del gruppo di mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Il Cremlino, con dichiarazioni del portavoce Dmitry Peskov, ha negato seccamente il coinvolgimento del presidente nella morte di Prigozhin. Putin, in un messaggio alcuni giorno dopo lo schianto dell'aereo, ha ricordato il capo della Wagner definendolo "un uomo di talento che ha commesso gravi errori".

"Il morale dei russi è precipitato, perché usavano i wagneriti come copertura, mandandoli in avanti senza permettergli di tornare indietro. Penso che abbiano perso questa protezione, quella di nascondersi dietro le vite dei mercenari. Per noi è chiaramente meglio", ha commentato Zelensky. Inutile prospettare a Zelensky l'ipotesi di una trattativa con Putin, come fa la Cnn "Quando vuoi raggiungere un compromesso o dialogare con qualcuno, non puoi farlo con un bugiardo", dice il presidente ucraino. "Avete visto qualche compromesso di Putin su altre questioni? Con la Georgia? Con la Moldova?", le parole di Zelensky in risposta a quei leader internazionali, come il presidente brasiliano Lula, "Did you see any compromise from Putin on other issues? With Georgia? With Moldova?" Zelensky asked rhetorically.

