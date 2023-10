Ucraina, Tajani vede Zelensky: “Pronti ad aiutare per proteggere infrastrutture”

(Adnkronos) – L'Italia è pronta ad aiutare l’Ucraina, anche in vista del prossimo inverno, nella protezione delle infrastrutture. E' questo, a quanto si apprende, il messaggio rivolto da Antonio Tajani, oggi a Kiev per la riunione dei ministri degli Esteri della Ue, a Volodymyr Zelensky. Il ministro degli Esteri e vice premier, che è stato uno dei pochissimi ministri ad aver incontrato il presidente ucraino, oltre all'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha poi confermato che l'Ucraina sarà la priorità dell'agenda italiana del G7. Nell'incontro, che "si è svolto in uno spirito di grande e speciale amicizia tra i governi", Tajani si è rallegrato per la dichiarazione di oggi sul patronato di Odessa per la ricostruzione, importante per l'Ucraina e l'Italia. Inoltre ha ribadito il sostegno concreto dell'Italia nel percorso di adesione alla Ue, anche attraverso il supporto alle istituzioni, e che si sta lavorando all'ottavo pacchetto di aiuti militari a Kiev. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata