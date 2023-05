Ucraina, Zelensky: “Sconfiggeremo Russia come abbiamo fatto con nazismo”

(Adnkronos) – "Come allora insieme distruggemmo il male, così ora insieme stiamo distruggendo un male simile. Purtroppo il male è tornato. Sebbene ora sia un altro aggressore, l'obiettivo è lo stesso: schiavitù o distruzione. E proprio come allora facemmo affidamento sulla forza congiunta delle nazioni libere, così ora combattiamo contro il male insieme al mondo libero, insieme all'Europa libera. E prevarremo! Sarà il Giorno della nostra vittoria! Il Giorno della vittoria dell'Ucraina". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciando di aver presentato oggi un disegno di legge alla Verkhovna Rada (il Parlamento ucraino) proponendo che l'8 maggio sia il Giorno del ricordo e della vittoria sul nazismo nella seconda guerra mondiale. "È l'8 maggio che la maggior parte delle nazioni del mondo ricorda la grandezza della vittoria sui nazisti. È l'8 maggio che il mondo onora la memoria di tutti coloro le cui vite sono state portate via da quella guerra. E' stato l'8 maggio che entrò in vigore l'Atto di resa incondizionata della Wehrmacht", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata