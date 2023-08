Udinese-Juventus, Allegri: “Chiesa è attaccante da 14 gol”

(Adnkronos) – "Per me Chiesa è un attaccante. Da esterno si isola troppo, diventando giocatore solo di ripartenza. Chiesa e Vlahovic stanno migliorando a giocare insieme. Federico deve migliorare da attaccante in fase di non possesso, per me può fare 14-16 gol". Massimiliano Allegri si esprime così dopo la vittoria che la sua Juventus ha ottenuto per 3-0 sul campo dell'Udinese nella prima giornata della Serie A 2023-2024. Il primo gol è stato firmato da Federico Chiesa." Oggi abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo siamo stati molti intensi. Siamo andati a prendere alti e dobbiamo giocare così. Questo è il calcio moderno, dobbiamo andare a prendere alti le squadre, in pressione, non chiuderci sempre dietro ed essere anche propositivi. Oggi l’abbiam dimostrato", dice Chiesa. A sinistra, nel 3-5-2 bianconero, ha giocato Cambiaso: "Chiesa tende ad andare sull'esterno, quindi Cambiaso è utile perchè è bravo a prendere il centro. Quando non ci sarà Chiesa, metterò un giocatore più lineare, come Kostic. Sulla fascia abbiamo anche Iling-Junior", afferma Allegri a Dazn. "Stare fuori dalla Champions è una mancanza importante. Ci mancherà, non lo nego. Avrei preferito giocare contro le squadre migliori d'Europa. Siamo arrivati terzi e avremmo dovuto avere il diritto di giocare la Champions. Ma ormai dobbiamo sfruttare questa opportunità e concentrarci sul campionato", aggiunge l'allenatore. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

