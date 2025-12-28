Udinese-Lazio 1-1, pari al 95’: Vecino illude, Davis pareggia e la Lazio resta fuori scia Europa

A Udine finisce 1-1 ed è un pareggio che pesa: la Lazio passa all’80’ con il destro di Matías Vecino deviato in maniera decisiva da Solet, poi viene ripresa al 95’ dal sinistro di Keinan Davis. Il punto muove la classifica ma non basta a Maurizio Sarri, che manca l’aggancio al “treno” europeo e vede sfumare una vittoria già apparecchiata. Nel finale, oltre alla beffa, resta la coda delle proteste biancocelesti per un’azione ritenuta irregolare per presunti tocchi di mano: l’arbitro Colombo convalida dopo controllo VAR e fischia poco dopo la fine.

Udinese-Lazio 1-1, la Lazio sblocca e poi non chiude la partita

La gara scorre a lungo su binari controllati. Il primo tempo è bloccato, con molta fisicità e ritmo basso: la Lazio prova ad accendere Noslin, che lavora per dare profondità e impegnare la retroguardia friulana, senza trovare però lo spunto decisivo. L’Udinese resta ordinata, copre bene gli spazi e porta l’intervallo sullo 0-0, risultato che fotografa una frazione di poche vere occasioni e tante letture tattiche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Udinese-Lazio 1-1, la crescita dei friulani e il lampo di Vecino

Nella ripresa l’Udinese alza il baricentro e guadagna coraggio, soprattutto grazie alla vivacità di Zaniolo e all’apporto degli esterni, con l’ingresso di Kamara che dà energia e spinta. Nel momento migliore dei padroni di casa, però, la Lazio trova il vantaggio: all’80’ Cancellieri prepara il destro dalla distanza di Vecino. Il tiro non è irresistibile, ma la deviazione di Solet cambia traiettoria, spiazza Padelli e si trasforma in autorete: è l’episodio che rompe l’equilibrio e sembra indirizzare la serata.

Udinese-Lazio 1-1, il VAR e le polemiche sul gol di Davis

Sull’1-0 la Lazio dà la sensazione di poter gestire il finale. Sarri sistema le distanze e tenta di proteggere il risultato, confidando in un possesso più pulito e in una fase difensiva compatta. L’Udinese, però, non molla e arriva al colpo di scena: al 95’ Davis si crea spazio in area con lucidità, difende palla dopo un duello lungo una partita e scarica un sinistro potente e preciso che vale il definitivo 1-1. Subito dopo esplodono le proteste laziali: si contesta un presunto doppio tocco di mano nell’azione che porta al pareggio, prima a inizio azione con Palma, poi con un sospetto controllo di Davis. Colombo va al monitor, il VAR conferma la decisione di campo e la rete viene convalidata. Il fischio finale arriva a ridosso della ripresa del gioco, alimentando ulteriormente la sensazione di un epilogo amaro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Udinese-Lazio 1-1, cosa dice il pareggio per Sarri e per la classifica

La Lazio sale a 24 punti e manca il sorpasso momentaneo sul Bologna, restando agganciata ma senza lo slancio che una vittoria esterna avrebbe garantito. L’Udinese tocca quota 22 e raccoglie un risultato che premia la perseveranza, oltre alla capacità di restare dentro la partita anche dopo l’autorete. Per Sarri il tema è doppio: da un lato la solidità difensiva che sembrava sufficiente a portare a casa i tre punti, dall’altro la difficoltà a chiudere le gare quando l’inerzia non è pienamente in mano, specie in trasferta. In una corsa europea fatta di dettagli, un gol subito all’ultimo assalto diventa inevitabilmente un punto interrogativo sul “mestiere” nei finali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Udinese-Lazio 1-1, i singoli e i numeri che raccontano la serata

Il tabellino consegna due protagonisti involontari: Solet, per la deviazione che sblocca la partita, e Davis, per la stoccata che la riapre. Vecino conferma il peso specifico della sua esperienza nel centrocampo laziale, trovando la giocata che cambia il match; Gila vive una serata più leggera rispetto ai suoi standard, proprio nel segmento in cui serviva la massima attenzione. Le statistiche completano il quadro: per Davis è un gol tardivo, arrivato dopo 94’ e 53”, mentre la Lazio prosegue una tendenza al pareggio che segna il suo 2025. In controluce, c’è anche un traguardo individuale importante: Romagnoli festeggia la 350ª presenza in Serie A, segno di continuità e affidabilità che resta anche in un finale che lascia l’amaro in bocca.