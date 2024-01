Udinese-Lazio 1-2, Sarri vince con gol di Pellegrini e Vecino

(Adnkronos) – La Lazio vince 2-1 sul campo dell'Udinese nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata dell'andata della Serie A. I biancocelesti salgono a 30 punti e si rilanciano nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League. L'Udinese chiude il girone d'andata a 17 punti, ai margini della zona retrocessione. La Lazio sfonda all'11' alla prima chance. Punizione dal limite dell'area, il sinistro di Pellegrini sorprende Okoye sul primo palo: 1-0 per la formazione allenata da Sarri. Il gol gela i friulani, partiti con aggressività e poi, per il resto del primo tempo, incapaci di arrivare con pericolosità dalle parti di Provedel. Le due squadre non offrono uno spettacolo memorabile nei primi 45 minuti: errori a raffica e qualche colpo proibito, con cartellini gialli esibiti a ripetizione. Il copione cambia almeno in parte in avvio di ripresa. L'Udinese prova ad alzare il ritmo e a farsi viva nella metà campo avversaria. Gli sforzi bianconeri vengono premiati al 59' quando Walace, con un pizzico di fortuna, inganna Provedel sulla punizione di Lovric: 1-1. Il pareggio spinge i padroni di casa, che sembrano più reattivi rispetto ai biancocelesti. La Lazio supera il momento più complesso del match e nel finale rimette la testa avanti. Felipe Anderson premia l'inserimento di Vecino che, in diagonale, buca Okoye: 1-2 al 76'. L'Udinese prova a reagire, all'88' Payero cerca il jolly dal limite dell'area ma Provedel blocca. La Lazio resiste e vince. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata