Udinese-Roma 1-0: giallorossi spenti, decide Ekkellenkamp

Udinese-Roma fa scalare i giallorossi al quinto posto. La trasferta in terra friulana si rivela negativa, per prestazione e risultato, con gli episodi che completano il quadro di una partita da dimenticare.

Udinese-Roma: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini per Udinese-Roma ritrova diversi elementi mancati nella sfida pareggiata in 10 in Grecia. Torna Hermoso in difesa con Mancini e Ndicka, torna Malen al centro dell'attacco con alle spalle Soulé e Pellegrini. L'Udinese di Runjaic, a metà classifica, schiera un fisico 3-5-1-1 con Atta a supporto di Davis.

L’Udinese parte forte e impegna Svilar con tiri da lontano. Al settimo è Atta dai 30 metri con una staffilata che sventa il portiere della Roma con un tuffo perfetto. Un minuto dopo ci prova anche Ekkelenkamp, stavolta Svilar respinge in maniera meno definitiva e Solet non capitalizza la palla vagante a centro area. Al 25’ invece a salvare il risultato è Mancini: Solet lancia in ripartenza Davis che mette un pallone in mezzo pronto per essere ribadito in rete da Ekkelenkamp ma il difensore azzurro con la punta allunga il pallone sul fondo.

Malen si fa vedere in avanti e prova a calciare dall’interno dell’area, ma troppo debolmente per impensierire Okoye che blocca a terra. Poco prima dell’intervallo Soulé ha un’ottima occasione da calcio da fermo, ma la sua punizione ai 20 metri non si abbassa a sufficienza. Nonostante qualche buona occasione sul finale, è un 0-0 che sta stretto ai padroni di casa

La punizione deviata e vincente di Ekkelenkamp

Al rientro in campo la Roma sembra rientrare con un piglio diverso ma va subito sotto nel punteggio. Gioco a due sulla sinistra che lancia Wesley, il tiro del brasiliano è masticato, Okoye non si aspetta un tiro così ma respinge di piede.

Al 49' Mancini ferma Davis poco fuori area, dalla punizione Ekkelenkamp tira forte, il pallone tocca la schiena di Malen e prende una traiettoria che si insacca sul palo più lontano con Svilar, preso in controtempo, che non può arrivare. Arrivano i cambi, forzati e non: Davis accusa un problema muscolare e lo sostituisce Gueye, dall'altro lato Gasperini inserisce il giovane Venturino per Pellegrini. Proprio su un suo cross deviato, Mancini di testa appoggia su Malen che calcia di prima: tiro ben indirizzato deviato in angolo dai difensori bianconeri. A un quarto d'ora dalla fine ancora Ekkelenkamp su punizione, Svilar vola e sventa il 2-0. negli ultimi minuti la Roma preme, anche Robinio Vaz, Tsimikas e Pisilli. Per un momento al 90' arriva il pareggio: Cristante appoggia di testa un assist di rovesciata di Tsimikas partito però in fuorigioco.

La più grande occasione della partita è al minuto 96 e 30 secondi: cross disperato di Wesley, girata di Mancini che sembra vincente, Okoye si tuffa e a mano aperta toglie il pallone dall'angolino. A nulla serve il corner con Svilar in area: Sacchi fischia tre volte e Roma sconfitta in trasferta, un mese dopo Bergamo.

Udinese-Roma: il tabellino della partita

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola (79’ Kabasele); Ehizibue, Miller (78’ Zarraga), Karlstrom; Ekkelenkamp (91’ Bayo), Zemura; Atta; Davis (56’ Gueye) (91’ Zaniolo). All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (70’ Ghilardi); Celik (78’ Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (78’ Pisilli), Wesely; Soulé (78’ Vaz), Pellegrini (67’ Venturino); Malen. All. Gasperini

Marcatori: 49’ Ekkelenkamp

Ammoniti: 7’ Ndicka , 17’ Davis, 35’ Kristensen, 48’ Mancini, 59’ El Aynaoui, 62’ Zemura, 67’ Pellegrini, 69’ Miller, 70’ Gueye

Arbitro: Sacchi; Assistenti: Dei Giudici, Moro; Quarto uomo: Ayroldi, VAR: Ghersini, AVAR: Maresca

Recupero: 2’ primo tempo, 5’ secondo tempo