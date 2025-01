Udinese-Roma 1-2: 9 mesi dopo vittoria in trasferta con due rigori

Udinese-Roma: Artem Dovbyk dopo aver trasformato il rigore (© AS Roma Official X Page)

Da Udinese-Roma, 25 aprile 2024 a Udinese-Roma, 26 gennaio 2025. 276 giorni e 19 partite dopo, arriva la tanto agognata vittoria in trasferta. Una vittoria di rigore, per atteggiamento ma soprattutto per come sono arrivati i gol, grazie alla freddezza di Pellegrini e Dovbyk dal dischetto.

Udinese-Roma: la cronaca del primo tempo

Ranieri per Udinese-Roma cambia molti elementi, considerando la trasferta olandese meno di 72 ore fa e la prossima partita europea delicata con l’Eintracht Francoforte. A riposo diversi titolari dell’ultimo periodo come Hummels, Paredes, Saelemaekers e Dybala. Subito dentro dal primo minuto il nuovo acquisto Devyne Rensch, largo a destra con Celik a fare il braccetto dietro di lui e Mancini che scala al centro della difesa. In mezzo al campo c’è Pisilli ad affiancare Kone, trequarti composta dall’accoppiata di nazionali azzurri Baldanzi e Pellegrini dietro Dovbyk. Per l’Udinese, un punto in classifica dietro ai giallorossi, formazione in emergenza. Runjaic deve fare a meno di Davis, Ehizibue, Giannetti, Okoye, Zarraga più Solet squalificato. Davanti coppia Thauvin-Lucca. Situazione ancora peggiore dopo sei minuti di partita, quando Isaak Touré accusa un infortunio che sembra grave. Il francese esce in barella, al suo posto Kabasele.

Dopo un possesso iniziale, l’Udinese si affida più a calci piazzati e ripartenze con una Roma però non pienamente padrona del possesso. Le occasioni latitano e il primo tiro in porta arriva dall’uomo più atteso del pomeriggio piovoso del Bluenergy Stadium. È proprio Rensch che riceve palla al limite e calcia col mancino a giro. Sava si deve tuffare a mano aperta per evitare che il pallone si insacchi all’angolino. Sugli sviluppi del corner Ndicka calcia dopo un batti e ribatti, palla deviata ancora in angolo.

Di testa arrivano le occasioni migliori alla mezz’ora: Pisilli su cross invitante di Angelino schiaccia a lato, Ndicka da punizione, non trova la porta. Ma come detto è l’Udinese a rendersi pericolosa su calcio piazzato e così va in vantaggio. Dalla trequarti un pallone basso sfila per Lucca, che stoppa di petto, si gira e scarica in porta di violenza col destro. Dopo un lungo check il gol è convalidato. La Roma prova una timida reazione che a un minuto dall’intervallo porterebbe il pareggio con Dovbyk, ma l’ucraino è avanti rispetto ai difensori al momento del cross di Pisilli. All’intervallo Roma sotto di un gol.

Nella ripresa due rigori per il ribaltone

Ranieri cambia subito la sua Roma: dentro Shomurodov al posto di Celik, con Rensch che si abbassa e Baldanzi che prende il suo posto sulla destra. Dopo 3 minuti la Roma trova subito il pareggio: Koné cambia gioco Angelino, lo spagnolo appoggia di testa per Pellegrini che entra in area e prova a saltare Kabasele. Il difensore belga colpisce la palla con il bracco e Sozza fischia subito il tiro dal dischetto. È proprio lo stesso capitano a incaricarsi della battuta: centrale, spiazza Sava per il terzo gol stagionale.

Il pareggio vivacizza la partita: doppia occasione in un minuto, una per parte. Payero non approfitta a dovere di un errore di Mancini e calcia troppo debolmente, nel capovolgimento di fronte Pellegrini impegna Sava dal limite. Ranieri inserisce El Shaarawy al posto di Baldanzi.

A metà ripresa la rimonta si completa. Ripartenza 3 vs 3 con Shomurodov che dalla sinistra cerca con un lancio lungo d’esterno El Shaarawy dall’altro lato. La palla scivola verso l’esterno, Sava la insegue ma si fa anticipare dall’italo-egiziano che, toccato dal portiere, cade. Ancora calcio di rigore, stavolta a battere è Dovbyk che trova l’angolino alla sinistra di Sava.

SEEEEEEE! ANDIAMO IN VANTAGGIO CON ARTEM!



Dovbyk glaciale dal dischetto!#UdineseRoma 1-2 pic.twitter.com/J0cAgPUZoo — AS Roma (@OfficialASRoma) January 26, 2025

Runjaic cambia interamente il centrocampo e inserisce il veterano Sanchez per gli assalti finali, Ranieri ritrova Cristante, in campo dopo quasi due mesi, al posto di Pellegrini e inserisce Dybala per Dovbyk. Con le squadre stanche, la squadra ospite riesce a gestire bene il campo con alcuni tentativi di contrattacco portati da Zalewski e Shomurodov. Anche in mischia non arriva il 3-1 ma poco male. 9 mesi dopo arriva la vittoria in trasferta, la prima della stagione.

Udinese-Roma: il tabellino della partita

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré (7’ Kabasele); Rui Modesto (78’ Sanchez), Lovric (66’ Ekkelenkamp), Karlström (66’ Atta), Payero (77’ Pafundi), Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

ROMA (3-5-1-1): Svilar; Celik (46’ Shomurodov), Mancini, Ndicka; Rensch (70’ Zalewski), Pisilli, Kone, Pellegrini (1’ Cristante), Angeliño; Baldanzi (58’ El Shaarawy), Dovbyk (81’ Dybala). All. Ranieri

Marcatori: 38’ Lucca, 50’ Pellegrini (Rig), 66’ Dovbyk (Rig)

Ammoniti: 21’ Celik, 37’ Pellegrini, 52’ Karlström, 80’ Atta

Arbitro: Sozza; Assistenti: Mondin, Bercigli; Quarto Uomo: Arena; VAR: Serra; A-VAR: Maresca.

Recupero: 6’ primo tempo, 4’ secondo tempo