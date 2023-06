Ue, Borrell: “Mancano materie prime per munizioni”

(Adnkronos) –

Nell'Unione europea "mancano le materie prime per le munizioni". Lo sottolinea l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, presentando in conferenza stampa a Bruxelles la strategia dell'Ue per la sicurezza economica. "Durante la pandemia di Covid-19 all'improvviso ci siamo resi conto che nessuno produceva più un grammo di paracetamolo in Europa. Ora per aumentare la produzione di materiale militare e di munizioni ci mancano materie prime fondamentali, che non sono più disponibili in Europa e che devono essere importate. Questo indebolisce la nostra autonomia strategica". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

