Ue, Di Maio nominato inviato speciale nel Golfo Persico

(Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha nominato ufficialmente Luigi Di Maio rappresentante speciale per il Golfo, informa la presidenza di turno. Una nomina quella dell'ex ministro degli Esteri non gradita al governo che come chiarito in precedenza dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, "è una libera scelta dell'Alto Rappresentante" Josep Borrell

. "E' una candidatura che è stata fatta da Di Maio quando era ministro degli Esteri" nel governo Draghi quindi "non è il candidato del governo". Una scelta definita "politicamente oltraggiosa" dai senatori della Lega in commissione Esteri e stigmatizzata con parole ancora più nette dal vicepremier Matteo Salvini: "Di Maio andrà a rappresentare, forse, l'Italia nel Golfo… Non a nome mio, non a nome vostro, e non a nome del governo in carica". La candidatura è infatti autonoma e indipendente come quelle di tutti gli altri candidati, sulla base di quanto stabilito dalle procedure europee. Le candidature sono infatti libere e su base volontaria. Successivamente i candidati vengono esaminati da una Commissione tecnica e indipendente che indica la propria scelta all’Alto rappresentante Ue per la Politica estera. Quindi un iter diverso dalle nomine politiche che riguardano ad esempio incarichi come i Commissari europei. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

