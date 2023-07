Ue, Salvini insiste: “Le Pen alleata, Forza Italia e FdI non dicano no”

(Adnkronos) – "C'è un governo di centrodestra, di cui faccio fieramente parte, che è stato scelto dagli italiani. La mia proposta è: 'facciamo in Europa quello che stiamo facendo in Italia', non capisco perché qualcuno dica no. Le Pen guida il primo partito in Francia", è "un'alleata solida e strutturata, spero che nessuno dica no, in Fi e Fdi, per un'alleanza di centrodestra" anche in Europa. Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini, ospite di Morning News, su Canale 5. Salvini ha premesso che, eventuali scelte differenti in Europa tra gli alleati di centrodestra, "non incideranno sul governo in Italia". "La Francia è in fiamme e sotto attacco da giorni – va avanti -, come fa qualcuno del centrodestra a preferire la sinistra o Macron a la Le Pen. Io mi auguro che nessuno in Fdi e Fi dica no e preferisca una maggioranza Ursula". "La Francia è in fiamme e sotto attacco da giorni, come fa qualcuno del centrodestra a preferire la sinistra o Macron a la Le Pen? Io mi auguro che nessuno in Fdi e Fi dica no e preferisca una maggioranza Ursula", perché "l'Europa la cambio con Le Pen, non con i socialisti e Macron…", insiste il leghista. Sui migranti "l'Europa chiacchiera da anni, spero passi da parole ai fatti, anche perché è pagata milioni dai contribuenti italiani. Io venerdì non starò coi miei figli ma a Palermo a processo, perché sono l'unico fesso che ha contrastato l'immigrazione", ma "il mio obiettivo resta difendere i confini. Anche per questo dobbiamo cambiare l'Europa, per questo ribadisco il mio appello al centrodestra italiano: portiamo i nostri valori a Bruxelles, perché se continuiamo a fare governi con Macron… Guardate cosa sta succedendo in Francia con le banlieue, non è quello il mio modello". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata