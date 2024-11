Ufficiale Roma: Ivan Juric esonerato

Mezz’ora dopo l’ennesima sconfitta stagionale, la quinta della sua gestione, Ivan Juric è stato esonerato e non è più l’allenatore della Roma. Fatale il 2-3 subito contro il Bologna in una situazione che anche prima della partita odierna sembrava compromessa, in cui un risultato positivo non avrebbe salvato con certezza la panchina del tecnico ex Verona e Torino.

Dopo aver ereditato la squadra da De Rossi, esonerato in una maniera ancora oggi oggetto di contestazione da parte della tifoseria, Juric non era arrivato con grande fiducia. Dopo la prima partita, vinta nettamente e bene contro l’Udinese probabilmente grazie a una reazione nervosa della squadra, l’avventura di Juric è stata tormentata da prestazioni difficili, vittorie sofferte e sconfitte pesanti come quelle di Firenze e di Verona e in campo europeo contro l’Elfsborg. A fine gestione il bottino è di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Questo il comunicato diramato dalla società:

“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane.

Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica è già iniziata e verrà annunciato nei prossimi giorni.”