Ultima Generazione, attivisti appesi al ponte sulla tangenziale di Roma

(Adnkronos) – Attivisti di Ultima Generazione di nuovo in azione a Roma dove hanno bloccato il traffico sulla tangenziale Est, calandosi da un ponte di via delle Valli e sedendosi sull’asfalto della carreggiata del senso di marcia che conduce verso la zona Nomentana. Con loro alcuni striscioni con scritto “Non paghiamo il fossile”. I cittadini della campagna di disobbedienza civile per tutta la durata dell’azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della Politica per contenerne i danni. Dopo pochi minuti di blocco, sono arrivate sul posto le Forze dell’ordine, che in poco tempo hanno fermato i presenti che si trovavano sulla strada, mentre alle ore 10:00 è iniziato l’intervento dei Vigili del fuoco per portare via le persone che erano appese al ponte e si è concluso dopo 30 minuti. Il traffico è stato bloccato in diversi intervalli. Gli attivisti sono stati portati dalla in commissariati della zona per essere identificati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

