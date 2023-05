Ultimo in scooter in 3 senza casco, Codacons lo denuncia a polizia

(Adnkronos) – Il cantante Ultimo finisce denunciato alla Polizia Locale di Napoli, e rischia ora una doppia sanzione. Lo afferma il Codacons, che dopo la pubblicazione sui social di un video dove compare l’artista mentre percorre le vie di Napoli a bordo di uno scooter, con tre persone a bordo e senza indossare il casco, ha deciso di presentare una denuncia ai vigili locali. "Quello di Ultimo è un video non solo diseducativo ma anche altamente pericoloso -afferma il presidente Carlo Rienzi- Il cantante ha infatti un enorme seguito di giovani e giovanissimi che potrebbero essere indotti ad emulare le gesta sconsiderate del loro idolo, mettendo in serio pericolo la propria incolumità". "Restiamo sempre sbalorditi dal modo superficiale e scellerato con cui personaggi con enorme seguito si fanno riprendere in video, che puntualmente vengono pubblicati sui social, dove compiono con noncuranza atti pericolosi o, come nel caso di Ultimo, veri e propri illeciti, magari convinti che la loro condizione di 'personaggi pubblici', rapper o influencer, li autorizzi a qualsiasi eccesso -prosegue Rienzi- Ora, alla luce delle immagini pubblicate, presenteremo una formale denuncia alla Polizia Locale di Napoli in cui si chiede di elevare una sanzione nei confronti del cantante, per aver circolato in 3 su un motociclo, senza indossare il casco, violando le più basilari regole stradali". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

