Ultim’ora: Artena onora il debito con il Piano di Zona. Segnale concreto di responsabilità e rilancio del welfare locale

Dopo oltre 15 anni di silenzio amministrativo, il Comune di Artena ha chiuso definitivamente un debito che pesava come un’ombra lunga sulla credibilità del Comune: 370.800 euro versati al Piano di Zona del Distretto socio-sanitario ASL Roma 5, in collaborazione con il Comune capofila, Colleferro.

Artena, un passo avanti dopo anni di stallo amministrativo

Si tratta di una cifra accumulata a partire dal 2008, rimasta insoluta per quasi un ventennio e che oggi viene finalmente saldata, con un'operazione che non è solo economica ma anche, e soprattutto, politica e morale.

Il versamento chiude una pagina ingombrante e apre un nuovo capitolo per i servizi sociali territoriali. La compartecipazione economica al Piano di Zona, infatti, non è un'opzione: è un obbligo sancito dal sistema normativo e organizzativo del welfare integrato, condiviso tra i Comuni che compongono il Distretto.

Un gesto che restituisce autorevolezza all’ente

Il commento più chiaro arriva dall'Assessore ai Servizi Sociali, Augusto Angelini, che ha seguito da vicino l'iter di regolarizzazione: "Con questo intervento restituiamo dignità istituzionale al nostro Comune. I servizi sociali non sono un costo, ma un investimento sulle persone. Aver saldato il debito è un atto doveroso, ma anche un segnale forte: Artena c'è, e vuole fare la sua parte con serietà e responsabilità."

Non si tratta solo di parole. In un territorio dove la tenuta del tessuto sociale dipende anche dalla puntualità e dall’efficienza degli enti locali, il messaggio politico è chiaro: Artena vuole smarcarsi da un passato di inadempienze e riqualificarsi come interlocutore credibile all’interno della rete distrettuale. Il Distretto socio-sanitario ASL Roma 5, che comprende anche Valmontone, Labico, Segni, Gavignano, Genazzano, San Vito Romano, Capranica Prenestina e altri Comuni dell’area sud-est di Roma, si basa infatti sulla condivisione delle risorse e sulla corresponsabilità amministrativa.

Una comunità più solida parte dal rispetto degli impegni

La chiusura del debito con il Piano di Zona non è, dunque, un mero “atto tecnico”. È un segnale culturale: quello di un’Amministrazione che rimette al centro il valore dell’impegno pubblico e che sceglie di investire nella coesione sociale come strategia di crescita e tutela dei più deboli.

In una fase storica in cui le richieste di assistenza – dalla disabilità alla povertà educativa, dalla non autosufficienza all’emergenza abitativa – crescono costantemente, garantire la piena funzionalità della rete dei servizi significa proteggere le fasce fragili della popolazione, spesso dimenticate nei bilanci.

Il Comune di Artena, con questo gesto, si riallinea agli standard di governance responsabile previsti dai Piani di Zona, strumenti fondamentali per la programmazione integrata socio-sanitaria nel Lazio. I fondi raccolti attraverso le quote comunali, infatti, permettono di co-finanziare interventi di prossimità, progetti educativi, assistenza domiciliare, sostegno alle famiglie e percorsi di reinserimento sociale.

Prospettive future: Artena vuole essere protagonista

Con la regolarizzazione del debito, l'Amministrazione guarda ora al futuro. Non solo con l'intenzione di non accumulare nuovi ritardi, ma anche con l'obiettivo dichiarato di partecipare attivamente alla definizione dei prossimi interventi sul territorio. In agenda ci sono già tavoli tecnici e confronti con il Comune capofila Colleferro e con i rappresentanti dell'ASL Roma 5, per strutturare una rete più efficiente e vicina alle esigenze delle comunità.

Quella di Artena non è solo una svolta contabile, ma una scelta politica chiara: riportare al centro il valore della cittadinanza attiva, della giustizia sociale e della cooperazione tra enti. In un momento in cui il rischio è che le amministrazioni locali restino isolate di fronte a problemi complessi, il Comune rilancia la logica della rete, consapevole che solo insieme si può costruire un sistema più giusto, accessibile e capace di rispondere ai bisogni reali.

