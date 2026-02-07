“Umberto”, Roberto Cotroneo racconta Eco senza mitizzarlo: un ritratto per frammenti che parla al presente

Dieci anni dopo la scomparsa di Umberto Eco, Roberto Cotroneo firma un libro che rifiuta la biografia tradizionale e sceglie una strada più rischiosa e più vera: il frammento, il ricordo imperfetto, la distanza come metodo. “Umberto” (La nave di Teseo) non ricostruisce un monumento, ma rimette in circolo una presenza intellettuale ancora capace di interrogare il nostro tempo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il libro nasce da un punto preciso: l’incontro con Eco “il giorno prima” del successo mondiale de Il nome della rosa. Un momento sospeso, in cui l’uomo non è ancora diventato icona. Da lì Cotroneo avvia un racconto fatto di episodi, lettere, dialoghi, ripensamenti, riletture. Non c’è mai la pretesa di possedere la verità sull’uomo Eco: c’è piuttosto il rispetto per una mente che ha sempre diffidato delle semplificazioni, comprese quelle rivolte a se stessa.

Un ritratto che rifiuta la biografia classica

Cotroneo lo dice chiaramente: un libro “totale” su Eco sarebbe oggi impossibile, forse persino scorretto. L’autore sceglie allora la forma più coerente con il pensiero del suo protagonista: una costellazione di frammenti che si illuminano a vicenda. Ne emerge un Eco osservato di lato, mai invaso, spesso trattenuto, come se la distanza fosse una forma di rispetto necessaria.

Questo metodo restituisce un personaggio complesso senza irrigidirlo. Eco appare come professore, scrittore, lettore onnivoro, intellettuale capace di muoversi con la stessa naturalezza fra cultura alta e cultura popolare, senza mai abbassare il livello del discorso.

L’Eco modernissimo, capace di vedere prima

Uno dei nuclei più forti del libro è la modernità di Eco. Cotroneo ricorda la sua attenzione per la televisione, per i meccanismi della comunicazione di massa, per fenomeni che molti intellettuali del tempo liquidavano con sufficienza. Eco non giudica dall'alto: osserva, collega, anticipa.

In questo senso “Umberto” è anche un libro sull’intelligenza come esercizio continuo, come capacità di leggere il presente senza rinunciare alla complessità. Rileggendo Eco oggi, Cotroneo mostra quanto le sue analisi su manipolazione, complottismo, interpretazioni distorte restino attualissime.

Dire e non dire: l’arte della distanza

Uno degli aspetti più affascinanti è il modo in cui Eco entra ed esce dal libro. Corregge un dettaglio, poi lo dichiara "irrilevante" perché funziona narrativamente. Predica la sparizione dell'autore, ma riappare con ironia quando serve. È un continuo gioco di conferme e smentite che rispecchia perfettamente il suo pensiero teorico.

Cotroneo non forza mai l’intimità. Racconta anzi la difficoltà di porre domande personali, la sensazione di non avere pieno accesso. Anche un semplice saluto — “Ciao Umberto”, “Ciao Roberto” — diventa una scena carica di senso, emblema di un rapporto fatto di misura e pudore.

Un libro che parla anche di editoria e scrittura

“Umberto” è anche una riflessione implicita sul lavoro editoriale. Cotroneo, che conosce bene la “fabbrica dei libri”, riflette sul senso dei titoli, sulla deriva promozionale, sulla necessità di restare fedeli a una parola onesta. Non a caso il titolo è ridotto all’essenziale: il nome proprio. Umberto. Nient’altro.

Il risultato è un libro che non cerca effetti, non rincorre il culto, non semplifica. Un libro che invita a tornare ai testi di Eco con uno sguardo rinnovato, più vigile, più libero.

Nota sull’autore di “Umberto”

Roberto Cotroneo è scrittore, giornalista e critico letterario. Ha lavorato a lungo a L’Espresso, dirigendo pagine culturali, ed è autore di romanzi e saggi in cui letteratura, musica e memoria dialogano costantemente. È stato direttore della Scuola Superiore di Giornalismo della LUISS e ha svolto attività editoriale e formativa, unendo alla scrittura una profonda conoscenza dei meccanismi del libro. “Umberto” sintetizza queste competenze in una forma narrativa sobria e precisa.