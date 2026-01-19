Umiliazione all’Olimpico, Nico Paz fa festa: Lazio 0-3 Como

Lazio e Como, due realtà che stanno vivendo una stagione cruciale per motivi diversi. I capitolini, reduci dalla vittoria di misura contro il Verona, erano chiamati a rispondere davanti al proprio pubblico con una continuità che in stagione non ha mai portato a due vittorie consecutive. I lariani, di contro, erano venuti a Roma per giocarsi le loro carte dopo l’immeritata sconfitta contro il Milan. La gara dell’Olimpico ha regalato emozioni forti, certo, ma a senso unico e non come sperato da Maurizio Sarri.

Primo Tempo

Allo Stadio Olimpico la gara tra Lazio e Como si apre subito in salita per i biancocelesti. Bastano infatti appena due minuti perché gli ospiti trovino il vantaggio: Martin Baturina dialoga nello stretto appena fuori area, prende la mira e lascia partire una conclusione precisa che si infila sulla destra, battendo Ivan Provedel. È lo 0-1 che sorprende la Lazio e dà immediata fiducia alla squadra lariana.

I padroni di casa provano a reagire affidandosi alle iniziative di Mattia Zaccagni, ma la partita si incattivisce presto. Al 21’ proprio Zaccagni viene ammonito da Michael Fabbri per un intervento troppo irruento, mentre un minuto più tardi è Ivan Smolcic a finire sul taccuino per un fallo duro. Il ritmo resta alto e il Como dimostra grande personalità, trovando al 24’ il raddoppio: azione confusa in area, rimpallo favorevole e Nico Paz è il più rapido ad avventarsi sul pallone, depositandolo rasoterra al centro della porta per lo 0-2.

La Lazio accusa il colpo e fatica a riorganizzarsi. Al 33’ arriva un altro momento chiave del primo tempo: dopo un contatto in area, i giocatori del Como protestano con decisione. Fabbri inizialmente lascia correre, poi viene richiamato dal VAR e si dirige al monitor. La revisione conferma la decisione: è calcio di rigore per gli ospiti. Sul dischetto si presenta ancora Nico Paz, che prova a spiazzare Provedel con un rasoterra angolato, ma il portiere biancoceleste intuisce la traiettoria, si distende sulla destra e neutralizza il penalty, evitando un passivo ancora più pesante.

Il rigore parato ridà un minimo di energia alla Lazio, ma il finale di frazione resta nervoso. Al 42’ Alessio Romagnoli (diffidato) viene ammonito per un intervento in ritardo, seguito due minuti dopo dal giallo a Danilo Cataldi, anch’egli punito per un fallo giudicato eccessivo. La partita scivola così verso l’intervallo tra proteste e tensione, con i biancocelesti incapaci di trovare continuità offensiva.

Dopo sei minuti di recupero, al 51’, Michael Fabbri fischia la fine del primo tempo. Il Como va negli spogliatoi avanti di due reti, con il rimpianto del rigore fallito, mentre la Lazio è chiamata a una reazione profonda nella ripresa per rimettere in piedi una gara che, fino a questo momento, ha preso una direzione nettamente favorevole agli ospiti.

Secondo Tempo

Si riparte con il Como che rientra in campo forte del doppio vantaggio maturato nel primo tempo e con Cesc Fabregas che mette subito mano alla squadra: dentro Stefan Posch per Ivan Smolcic, scelta pensata per dare maggiore solidità difensiva. La Lazio di Maurizio Sarri prova ad alzare il ritmo, ma l’avvio di ripresa è uno shock per i biancocelesti.

Al 49’ arriva infatti il colpo che indirizza definitivamente la partita. Martin Baturina trova spazio tra le linee e serve un passaggio perfetto per Nico Paz, che controlla e scarica una conclusione potente e precisa sulla sinistra, battendo Ivan Provedel per lo 0-3. È una rete che spegne l’Olimpico e certifica la serata di grazia del Como, cinico e spietato.

La reazione della Lazio passa inevitabilmente dalla panchina. Al 53' Sarri cambia volto alla squadra con una tripla sostituzione: fuori Danilo Cataldi, Petar Ratkov e Matteo Cancellieri, dentro Nicolò Rovella, Tijjani Noslin e Gustav Isaksen, nel tentativo di dare maggiore dinamismo e imprevedibilità alla manovra offensiva. Poco dopo, al 58', Luca Pellegrini finisce sul taccuino di Michael Fabbri per un intervento troppo irruento, segnale di una frustrazione che cresce minuto dopo minuto.

Il Como gestisce con ordine e continua a rinnovarsi. Al 65’ Fabregas inserisce l’esperienza di Sergi Roberto al posto di Maxence Caqueret, mentre al 74’ è Mergim Vojvoda a rilevare Martin Baturina, uno dei protagonisti della serata. In mezzo, al 64’, anche la Lazio cambia ancora, con Manuel Lazzari che prende il posto di Luca Pellegrini, già ammonito.

La partita scivola via senza grandi occasioni per i padroni di casa, mentre il Como controlla tempi e spazi con maturità sorprendente. Al 75’ arriva il giallo per Stefan Posch, poi all’81’ un doppio cambio per gli ospiti: fuori Nico Paz, autore di una doppietta, e Jesus Rodriguez, dentro Anastasios Douvikas e Nicolas-Gerrit Kuhn per rinfrescare l’attacco. La Lazio risponde all’85’ con l’ingresso di Fisayo Dele-Bashiru al posto di Kenneth Taylor, ma l’inerzia non cambia.

Nel finale sale il nervosismo. All'89' Alex Valle viene ammonito dopo un acceso confronto con l'arbitro, ultimo episodio di una gara ormai segnata. Al 94' Michael Fabbri guarda il cronometro e fischia la fine: il Como espugna l'Olimpico con una prestazione autorevole, mentre la Lazio esce dal campo tra i fischi, chiamata a una profonda riflessione dopo una sconfitta pesante nel punteggio e nel gioco.

Pagelle

Provedel – 6

Marusic – 5

Gila – 5

Romagnoli – 5

Pellegrini – 5

Belahyane – 4

Cataldi – 5

Taylor – 4,5

Cancellieri – 5

Ratkov – 5

Zaccagni – 6

Subentrati

Lazzari – 5

Rovella – 5

Noslin – 5

Isaksen – 5