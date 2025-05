Un “calcio” alla violenza di genere: Lazio e parlamento al fianco delle donne

Lazio – È sempre più centrale l’impegno della società biancoceleste in ambito extra-calcio. Mentre la squadra lotta per una difficile ma entusiasmante qualificazione in Champions League, il presidente Lotito con al fianco Cristina Mezzaroma, combattono le piaghe comuni di una società che ogni giorno lascia segnali preoccupanti in merito alla violenza di genere. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un messaggio importante che la Lazio, insieme ad esponenti del parlamento, è pronta lanciare attraverso l'iniziativa pensata e programmata all'interno del centro sportivo di Formello.

Domani, alle ore 16:30, la Lazio Women e la Nazionale Italiana Parlamentari si affronteranno in un amichevole simbolica.

Per l'occasione saranno presenti l'on. Martina Semerzato, l'on. Jacopo Morrone e una terna arbitrale tutta al femminile: Maria Sole Ferrieri Capito dirigerà il match, affiancata da Valeria Nardozzi e Leite Do Rosario Jusuelita.

Durante la gara verrà esposto lo striscione con su scritto “Noi ci mettiamo la faccia, non le mani“, frase principe dell’iniziativa contro la violenza di genere partita dal veneto e giunta fino a Roma, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico verso un tema troppo spesso enfatizzato.

Foto: S.S.Lazio Facebook

© Riproduzione riservata