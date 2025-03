Un ritorno che non si esclude mai se è quello di Franco Califano: il 30 marzo ad Ardea

Ogni anno, ad Ardea, la memoria di Franco Califano si fa più viva che mai. La cittadina laziale si prepara ad accogliere, domenica 30 marzo, l’appuntamento commemorativo dedicato al poeta e cantautore romano. Un evento che, come da tradizione, è organizzato dalla Fondazione Califano con il patrocinio del Comune di Ardea e che quest’anno, ancora una volta, apre le porte della Sala Consiliare, trasformata in un palcoscenico di ricordi, musica e affetto.

“Non escludo il ritorno”: un omaggio che diventa festa

Non poteva esserci titolo più significativo per l’evento commemorativo: “Non escludo il ritorno”, un messaggio che incarna il senso stesso di questa giornata. Franco Califano, scomparso nel 2013, continua a vivere nel cuore dei suoi fan, come se il suo ritorno non fosse mai stato escluso. A coordinare l’evento, il presidente della Fondazione Antonello Mazzeo e il direttore artistico Alberto Laurenti, i quali hanno voluto dare alla giornata un’atmosfera festosa, fedele allo spirito dell’artista.

La Casa Museo: un tuffo nella vita del maestro

A partire dalle ore 14, i visitatori potranno immergersi nell’universo califaniano visitando la Casa Museo, che ospita oggetti personali, ritagli di giornale e fotografie che raccontano l’intensa carriera del cantautore. Un luogo simbolo che apre le sue porte a chiunque voglia scoprire più da vicino l’uomo dietro il mito.

Alle 15:30 la commemorazione si sposterà presso il cimitero locale, dove la tomba del maestro riceverà la benedizione, accompagnata dalle note della Filarmonica di Ardea, che interpreterà alcuni dei suoi brani più iconici. Un momento di raccoglimento e rispetto che segna l’inizio ufficiale della celebrazione.

Dopo la benedizione, l’evento proseguirà nella Sala Consiliare del Comune, ribattezzata per l’occasione Piazza Franco Califano. Qui, dalle 16:00 circa, prenderà vita un concerto omaggio capitanato da Alberto Laurenti, storico collaboratore e amico del Maestro, accompagnato dalla voce di Nadia Natali, Stefano Corrias alla batteria, Memè Zumbo al basso, Stefano Zaccagnini alla chitarra, Paulo La Rosa alle percussioni, Stefano Monastra alla tromba e Paolo Petrilli alla fisarmonica.

Artisti e amici sul palco

Il palco vedrà inoltre la partecipazione di artisti legati al mondo di Califano: Cinzia Baccini, Teo Errichetti, Sandro Presta, Manuel Melitolo, Sandro Fagiani e Katia Aloe. Tra i protagonisti, anche Sara Fois e Gianluca Carlini, direttamente dalla scuderia dell’Associazione Lando Fiorini. In sala sarà presente anche Francesco Saverio Fiorini, figlio di Lando e direttore artistico del Puff, a testimonianza dell’amicizia e dell’eredità culturale che Califano ha lasciato.

Il ricordo di un talento unico e inimitabile

“Ricordare Franco Califano è un atto doveroso e profondamente sentito nel cuore”, dichiara il presidente della Fondazione, Antonello Mazzeo. “L’affetto del pubblico è cresciuto nel tempo, confermando la validità del progetto che abbiamo portato avanti con tenacia”. Parole condivise anche da Alberto Laurenti, che sottolinea l’unicità dell’artista: “Califano vive nei cuori della gente, e per quanto si provi a imitarlo, rimane insostituibile per talento, completezza artistica e umanità”.

Anche l’amministrazione comunale di Ardea, rappresentata dal consigliere delegato agli eventi Antonella Cofano, ribadisce l’importanza di queste iniziative: “Contribuiscono a mantenere vivo il ricordo di un grande artista e a far conoscere la sua opera a un pubblico sempre più vasto”.

L’ingresso all’evento sarà libero e aperto a tutti. Ardea si prepara a celebrare il suo Califano, rinnovando un patto d’amore che resiste al tempo e alle distanze. Perché Franco Califano, con il suo carisma e la sua poetica, non ha mai smesso di far parte della vita di chi lo ha amato.

