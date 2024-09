Un viaggio nel passato: “Dinosauri in carne e ossa” all’Appia Joy Park

Camminando tra le sculture, sarà impossibile non rimanere affascinati dall’impatto visivo di specie come il maestoso Tyrannosaurus rex

Se siete alla ricerca di un’esperienza coinvolgente e immersiva che vi trasporti milioni di anni indietro nel tempo, la mostra “Dinosauri in Carne e Ossa” all’Appia Joy Park è ciò che fa per voi. Situata nella splendida cornice naturale della campagna romana, questa esposizione è molto più di una semplice mostra: è un vero e proprio parco preistorico, dove le antiche creature che hanno popolato il nostro pianeta tornano in vita, tra piante mediterranee, palme, conifere e persino esemplari di Ginkgo biloba, una delle piante più antiche ancora esistenti.

Un’esperienza straordinaria per tutti i gusti

L’allestimento, curato in ogni minimo dettaglio, offre ai visitatori la possibilità di ammirare circa 30 sculture di dinosauri e altri animali preistorici, tutte realizzate a grandezza naturale. Imponenti, realistici e talvolta di dimensioni mastodontiche, questi giganti del passato sono il risultato di un’accurata ricerca scientifica portata avanti dai paleontologi, che hanno collaborato con talentuosi paleoartisti per ricreare fedelmente queste creature leggendarie.

Camminando tra le sculture, sarà impossibile non rimanere affascinati dalla precisione dei dettagli e dall’impatto visivo di specie come il maestoso Tyrannosaurus rex, il possente Triceratopo o il lungo Diplodoco, che sembrano essere usciti direttamente da un libro di storia naturale. Ogni scultura è accompagnata da pannelli esplicativi riccamente illustrati, che permettono ai visitatori di scoprire curiosità e informazioni sulle caratteristiche fisiche, l’habitat e le abitudini alimentari di ciascuna specie.

Attività didattiche e avventura

Per chi vuole approfondire ulteriormente il proprio viaggio nel mondo preistorico, la mostra offre una serie di attività didattiche che sono un valore aggiunto all’esperienza. Le visite guidate, condotte da esperti, permettono di comprendere a fondo la storia e l’evoluzione dei dinosauri, mentre i laboratori a tema offrono ai visitatori più piccoli l’opportunità di mettersi alla prova con attività pratiche e coinvolgenti, come la simulazione di uno scavo paleontologico.

Un altro elemento di forte attrazione è il percorso avventura tra gli alberi, organizzato in collaborazione con Roma Avventura – Top Adventure Park. Per i più coraggiosi, c’è la possibilità di vivere un’esperienza adrenalinica camminando sospesi sopra i dinosauri. Questa attività combina perfettamente il divertimento e la scoperta della natura, permettendo ai visitatori di osservare le sculture dall’alto, aggiungendo un tocco di adrenalina all’intera esperienza.

Un progetto educativo per le scuole

La mostra “Dinosauri in Carne e Ossa” non si rivolge solo al pubblico generico, ma ha un forte impatto anche sul mondo educativo. Le scuole di ogni ordine e grado hanno l’opportunità di partecipare a visite guidate e a un ricco programma didattico, che può essere consultato sul sito ufficiale. Questa offerta rappresenta una straordinaria risorsa per gli insegnanti, che possono far vivere ai loro studenti un’esperienza formativa unica, in cui l’apprendimento scientifico si unisce all’entusiasmo della scoperta.

Con il progetto educativo, gli studenti non solo apprendono la storia della vita sulla Terra, ma possono anche sviluppare competenze pratiche legate alla paleontologia, stimolando la loro curiosità e il loro interesse per il mondo naturale. Il parco offre, dunque, un’esperienza multidimensionale, che va ben oltre la semplice osservazione dei modelli in esposizione.

Quando visitare la Mostra “Dinosauri in Carne e Ossa”

La mostra è aperta al pubblico ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, permettendo ai visitatori di esplorare il parco in autonomia, seguendo il percorso a proprio ritmo. Per chi invece preferisce prenotare attività guidate, il parco è disponibile tutti i giorni su prenotazione per gruppi e scuole. È importante ricordare che la biglietteria chiude 45 minuti prima dell’orario di chiusura, quindi è consigliabile arrivare con un buon margine di tempo per godere appieno dell’esperienza.

Il parco offre anche un accogliente bookshop, dove è possibile acquistare gadget esclusivi legati alla mostra. Dalle riproduzioni di dinosauri ai libri scientifici, i visitatori possono portare a casa un ricordo della loro avventura preistorica.

Un tuffo nel passato che incanta

In definitiva, “Dinosauri in Carne e Ossa” è una mostra che riesce a soddisfare sia gli appassionati di scienza sia le famiglie in cerca di un’attività divertente e formativa. La sua combinazione unica di realismo scientifico, ambientazione suggestiva e attività interattive fa sì che ogni visitatore, giovane o adulto, possa immergersi completamente nel mondo preistorico.

Che siate affascinati dall’evoluzione della vita sulla Terra o semplicemente alla ricerca di un’esperienza diversa dal solito, questo parco preistorico saprà conquistarvi e farvi vivere un’avventura indimenticabile. Non resta che indossare scarpe comode e prepararsi a fare un tuffo nel passato, in un viaggio che ci ricorda quanto sia affascinante la storia del nostro pianeta.