Un viaggio nella storia: Roma Storia Festival incanta oltre 10.000 partecipanti

Per quattro serate consecutive, Piazza di Pietra si è trasformata in un’aula universitaria senza pareti, accogliendo oltre 10.000 persone desiderose di immergersi nel fascino della storia raccontata dai migliori narratori e studiosi del nostro tempo. Il Roma Storia Festival ha preso vita con un entusiasmo travolgente che ha coinvolto non solo chi era presente fisicamente, ma anche migliaia di spettatori collegati in streaming da casa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Piazza di Pietra diventa aula a cielo aperto: una rassegna di voci autorevoli

La quarta edizione della kermesse ha ospitato personalità di spicco come Corrado Augias, Paolo Di Paolo, Melania Mazzucco, Luciano Canfora, e Dacia Maraini. Tra storici e autori, ogni lezione si è trasformata in un capitolo affascinante del racconto di Roma, guidato dalla conduzione esperta dell’attrice Marta Bulgherini. In totale, 17 lezioni magistrali hanno scandito il programma dell’evento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il tema che unisce passato e presente

Sotto il fil rouge “Il racconto di Roma”, il festival ha intrecciato storie che riportano indietro nel tempo il pubblico, mostrando come la città eterna sia stata e continui ad essere un crocevia della storia mondiale. Un viaggio appassionante che ha confermato la capacità narrativa della Capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un successo confermato e nuovi orizzonti

La Camera di Commercio insieme alla casa editrice Laterza hanno commentato con entusiasmo l’esito straordinario dell’iniziativa. “Il Roma Storia Festival è radicato in una profonda convinzione: il desiderio condiviso di vivere la storia insieme”, ha dichiarato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio. Giuseppe Laterza ha aggiunto: “L’eccezionale partecipazione del pubblico ha sottolineato quanto siano stati apprezzati i diversi linguaggi con cui abbiamo raccontato la città: dalla letteratura all’arte, dal cinema alla fotografia”.

Sguardo al futuro: la quinta edizione all’orizzonte

L’entusiasmo per questa edizione pone già solide basi per il prossimo appuntamento del Roma Storia Festival. Gli organizzatori sono già all’opera per assicurare che anche la quinta edizione sarà una celebrazione memorabile della storia e cultura romana.