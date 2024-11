Una mela al giorno e… prepari la torta di zio Adorno | Ti serve solo un FRUTTO e il gioco è fatto: il nutrizionista dà l’ok

Se ami i dolci ma non vuoi appesantirti, allora dovresti imparare a fare la torta di zio Adorno: è semplicissimo.

Tutto quello che ti occorre è un frutto che è simbolo, da sempre di salute e di benessere. Questa ricetta unisce il piacere di un dessert buonissimo con il desiderio di seguire un’alimentazione sana e bilanciata.

La torta in questione è amata da tutti coloro che hanno provato a prepararla, perché coniuga l’esigenza di tenersi in forma con la voglia di un fine pasto goloso.

La torta di zio Adorno è perfetta sia a colazione che a merenda e nutre con gusto. Una volta che l’avrai provata, vorrai farla assaggiare a tutti.

Scopri subito come si fa e offrila ai tuoi ospiti come snack dolce e sano, resteranno tutti a bocca aperta.

Torta di zio Adorno, il dolce leggero, gustoso e semplice da preparare

L’arte della pasticceria è una delle più complicate branche della cucina ma per fortuna ci sono pietanze alla portata di tutti e, se si conosce ,a ricetta giusta, basta poco per realizzare un dolce a regola d’arte, semplice ma buonissimo. La torta di zio Adorno è una di quelle preparazioni dolciarie capaci di conquistare ogni palato al primo assaggio.

Il successo di questo dolce è che è adatto a essere consumato sia a merenda che come snack nutriente o come fine pasto goloso. Non si tratta di un dolce ipercalorico e questo lo rende ancora più apprezzato. Se vuoi cimentarti ai fornelli e provare a fare la tua prima torta di zio Adorno, segui la ricetta che trovi qui di seguito.

La ricetta semplice e golosa

Ecco la lista degli ingredienti che servono a realizzare la torta di zio Adorno: 3 mele, succo di mezzo limone, due uova, un un pizzico di sale, 120 grammi di zucchero, aroma di vaniglia 100 ml di olio di semi, 50 ml latte, 180 grammi di farina, 10 grammi di lievito per dolci, due cucchiai di marmellata del gusto che preferisci.

Per prima cosa sbuccia e taglia le mele a cubetti di circa un cm. Poi mettile in una padella antiaderente e aggiungi il succo di limone, due cucchiai di zucchero e fai cuocere per qualche minuto a fiamma vivace. Non appena le mele si saranno ammorbidite spegni il fioco. Intanto in una ciotola capiente mischia uova, aroma di vaniglia, un pizzico di sale, zucchero e monta a neve con l’aiuto di una frusta elettrica da cucina. Poi aggiungi l’olio di semi e continua ad amalgamare bene il tutto. Poi aggiungi anche il latte e la farina, avendo cura di passarla prima in un setaccio. Ora unisci il lievito e mescola. Poi versa il contenuto in uno stampo da circa 26 cm. A questo punto aggiungi la marmellata e le mele e inforna per 35 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi. Ora la tua torna ti zio Adorno è quasi pronta. Basta farla raffreddare e poi decorare con una spolverata di zucchero a velo. Buon appetito!