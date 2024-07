“Una missione suicida”: Principe Harry, svelato il perché del suo addio | L’hanno nascosto fino ad oggi

Quello che è emerso sul Principe Harry ha lasciato tutti sconvolti. Nessuno avrebbe mai potuto pensare ad un simile retroscena.

Il più giovane dei figli di Re Carlo d’Inghilterra e della compianta Lady Diana si è allontanato dalla sua famiglia, e i motivi della drastica decisione sono inimmaginabili.

Scopriamo qual è la vera ragione della decisione del duca di Sussex che sta portando avanti, da anni ormai, una vera e propria battaglia.

Ci sarebbe dell’altro, a quanto pare, oltre ai tanti comportamenti della Royale family, che hanno messo in difficoltà per tanto tempo, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle.

Principe Harry, che cosa ci sarebbe dietro alla volontà di lasciare la famiglia reale inglese

Non è più un mistero che il Principe Harry si sia allontanato da Londra e dal Regno Unito per andare a vivere lontano dalle teste coronate, dall’altra parte del mondo. Le ragioni che hanno fatto scaturire una decisione del genere sono state di certo gravi, soprattutto considerando il fatto che il Principe Harry e la sua consorte hanno dovuto rinunciare a tutta una serie di privilegi economici che gli sarebbero stati garantiti a vita se fossero rimasti legati alla Royale family.

I motivi sono stati resi noti, in parte da Meghan Markle e il Principe Harry nel documentario autobiografico distribuito da Netflix alcuni mesi fa. Oltre alla docu-serie è arrivato anche il libro, pubblicato lo scorso anno, dal titolo Spare, in cui il principe Harry ha cercato di mettere nero su bianco le circostanze che hanno portato alla volontà di allontanarsi dalla sua famiglia d’origine. Nonostante questa denuncia pubblica, che ha fatto venire a galla le ragioni dell’addio, esiste ancora un retroscena inedito dietro questa vicenda. Scopriamo di che cosa di tratta.

La battaglia del duca di Sussex per rivendicare Lady Diana e la sua famiglia

A far allontanare definitivamente Meghan Markle e il Principe Harry dalla Royale family sarebbero state le pressioni della stampa inglese e l’inefficienza di Re Carlo nel difendere la famiglia dal meccanismo perverso che, da sempre, rende le teste coronate succubi del sistema di informazione e cronaca rosa di Londra e dintorni. Tutto questo ha instillato nel Principe Harry il desiderio di mettere in difficoltà i tabloid per rivendicare i danni subiti sia da lui e sua moglie, che dalla madre, Lady Diana, prima di loro.

Nel recente programma di ITV, Tabloids on Trial, il Principe Harry ha affermato che la sua è stata e continua a essere una battaglia contro i giornali, che a quanto pare, sono stati responsabili dell’incrinarsi dei rapporti famigliari. Nel dicembre 2023 il principe Harry ha ottenuto il risarcimento danni nella causa per hacking contro il Mirror Group Newspapers e ha commentato la sua vittoria, spiegando che la sua missione continuerà e che aver vinto contro i media britannici è stato per lui un traguardo “monumentale”.