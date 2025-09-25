Una notte di Borgogna sul mare di Anzio: charme, vino e cultura da “Romolo al Porto”

Quando ottobre si fa più fresco ma il mare conserva un’eco d’estate, è il momento perfetto per portare il vino sul mare. È in questa atmosfera che si inserisce la “Serata Borgogna – Romolo al Porto”, il 14 ottobre alle ore 20 ad Anzio: un evento enogastronomico che promette di fondere eleganza, storia e gusto sul palcoscenico naturale del porto.

Il fascino della Borgogna arriva ad Anzio

L’idea di Walter Regolanti è semplice e ambiziosa: trasferire in riva al mare la quintessenza del Grand Cru francese, con una selezione di Chardonnay borgognoni raccontati nel contesto del loro terroir. E non si tratta soltanto di degustare, ma di comprendere: quanta differenza può fare un vigneto, un’esposizione, pochi metri di suolo o un cambiamento nel microclima?

Durante la serata sarà presente un esperto di degustazione che guiderà gli ospiti in un racconto tecnico ma accessibile, ricco di aneddoti e profondità — anche sulla nomenclatura borgognona, tra appellation village, premier cru e climat. In abbinamento, un menù costruito ad hoc: ogni portata, ogni profumo del piatto, scelti apposta per dialogare e mettere in risalto i vini selezionati.

È una formula che punta all'armonia: non solo vino + cibo, ma vino che guida il palato verso migliaia di sfumature, cucito attorno alla storia e all'identità del terroir francese, trasferita in un luogo dal forte richiamo locale.

Romolo al Porto, Anzio: un’autorità sul pesce

Il nome dell'evento lo dice già: Romolo al Porto, ad Anzio, luogo che unisce la dimensione marina e quella gastronomica. Questa scelta è significativa: il porto di Anzio è infrastruttura storica e attiva nel turismo e nella pesca.

Si rivolge a un pubblico di appassionati, di winelover consapevoli o curiosi, che cercano, oltre al gusto, una narrazione. Il vino non è solo decorazione e anche se siamo da Romolo al porto, il ristorante che probabilmente è il massimo interprete della cucina di pesce nell’intero litorale laziale, l’anima del vino rimane al centro di questa serata. La valorizzazione del terroir, per chi vuole andare oltre il nome sulla bottiglia; il confronto tra vini dello stesso vitigno: capire come le sfumature cambiano.

Un evento come questo può anche contribuire a elevare il profilo culturale e turistico del porto e del territorio circostante, capace di legare enoturismo e convivialità marina.

Il valore della serata Borgogna: cultura, territorio e desiderio

Quella che si annuncia non è solo una cena con vini pregiati: è un tentativo di ricostruire un ponte culturale tra una regione iconica (la Borgogna) e un territorio marino italiano. È un’idea che può diventare una esperienza memorabile: vino che non si mostra, ma parla; cibo che accompagna, non distrae; luogo che fa da cornice, senza sovrastare.

Per il pubblico locale e per chi ama viaggiare con il palato, il 14 ottobre ad Anzio potrebbe diventare un riferimento: la “notte di Borgogna sul mare”: un percorso enogastronomico raffinato, in cui ogni calice sarà abbinato a un menu ideato per valorizzare l’unicità di questi vini straordinari.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.