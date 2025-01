Una serata all’insegna della vita: Roma festeggia il compleanno di Gilberto Casciani

In un clima caldo e festoso, il 30 Dicembre scorso, tra le luci natalizie che illuminano Corso Vittorio Emanuele, l’Antica Osteria di Roma di Antonio Michienzi è stata il teatro di una serata speciale: il compleanno dell’onorevole Gilberto Casciani. Un evento che ha radunato amici, familiari e personalità del mondo della politica, del giornalismo, dello spettacolo e della cultura, tutti uniti dall’affetto e dalla stima per un uomo che ha fatto dell’entusiasmo e della positività uno stile di vita.

“Ho sempre preferito la vita alla noia”, il motto di Gilberto Casciani

Lo slogan della serata, ripetuto da Casciani nel suo discorso di ringraziamento, è stato un riflesso autentico del suo carattere: “Ho sempre preferito la vita alla noia”. Un motto che ben descrive una figura conosciuta per il sorriso contagioso, la parola giusta al momento giusto e un altruismo che lo ha reso un punto di riferimento per molti.

Ad accompagnare l’onorevole, la moglie Daniela, i figli Alessandro con la moglie Denisa e la piccola Emma, ed Eleonora insieme al compagno, l’imprenditore Andrea Maggi. La famiglia è stata il cuore pulsante della serata, testimone di un affetto che si è irradiato a tutti gli ospiti presenti.

Cucina romana e un panettone da record

La cena, curata nei minimi dettagli dall’Antica Osteria di Roma, ha proposto un menù tipicamente romano, con piatti che celebrano la tradizione culinaria capitolina. A chiudere la serata, invece della classica torta, un gigantesco panettone da 10 chilogrammi, simbolo di un Natale che si mescola alla festa di compleanno in un unico grande brindisi.

Gli chef e il personale del ristorante hanno ricevuto un caloroso ringraziamento da parte di Casciani, che ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra, anche in una serata di festa.

Un parterre di ospiti popolari

La lista degli ospiti presenti al compleanno è stata un vero e proprio mosaico di volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura. Le attrici Gegia (Francesca Antonaci), Elena Russo e Antonella Ponziani hanno portato un tocco di glamour alla serata, mentre Marcia Sedoc, storica interprete del celebre “Cacao Meravigliao”, ha divertito e coinvolto gli ospiti con la sua simpatia.

Non sono mancati i momenti musicali: la cantante Alessia Ienne si è esibita dal vivo, raccogliendo applausi per la sua straordinaria voce. Presente anche il duo storico Milk and Coffee, con Morena e Daniel Rosini, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa.

Tra gli altri ospiti, la principessa Conny Caracciolo, il critico d’arte Franco Pichi, le galleriste Tiziana e Giovanna, e diverse figure del mondo accademico e sanitario, come il professor Orazio De Lellis, otorino, e il professor Enrico Oliva, specialista in cardiochirurgia. Presenti anche esponenti delle istituzioni locali, come Luigi Avveduto, consigliere del VII Municipio.

Il discorso di ringraziamento: amore, rispetto e fede

La serata è stata magicamente organizzata da Roberto Porpurini, maestro di cerimonie e amico di lunga data di Casciani. Durante il suo discorso, l’onorevole ha ringraziato tutti gli intervenuti, esprimendo gratitudine per la presenza e l’affetto dimostrato.

Particolarmente toccante è stato il passaggio dedicato all’importanza di vivere intensamente la vita, sia nei momenti di gioia che nelle difficoltà. Casciani ha ribadito l’importanza di rispettare il prossimo e di regalare amore ogni giorno, sottolineando la sua profonda fede e l’amore per Dio: “La vita va vissuta intensamente, con rispetto e amore verso gli altri. Anche nei momenti difficili, è fondamentale trovare la forza di amare e di non arrendersi mai”.

Una festa per la vita e la condivisione

Il compleanno di Gilberto Casciani ha saputo unire persone provenienti da mondi diversi, in nome dei valori della condivisione, dell’amicizia e del rispetto reciproco. Una serata che ha ricordato a tutti l’importanza di preferire la vita, sempre, alla noia.