(Adnkronos) – L'Italia Under 21 vince 2-0 in Turchia. Successo importante per la Nazionale del ct Nunziata nella seconda gara di qualificazione agli Europei Under 21, gli azzurrini si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Miretti al 48' e di Nasti al 79'.

