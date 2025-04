Al Museo Cambellotti una mostra che intreccia letteratura, memoria e identità del territorio

Un filo sottile ma tenace lega la poesia di Giuseppe Ungaretti alla storia profonda dell’Agro Pontino. È su questo legame che si fonda la mostra “Ungaretti: una voce di guerra in tempo di pace”, inaugurata presso il Museo Civico Duilio Cambellotti, in piazza San Marco a Latina, frutto di una sinergia tra il Gruppo Ermada Flavio Vidonis di Duino Aurisina, la Sezione di Borgo Hermada di Terracina e il Comune di Latina, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. L’esposizione – gratuita, visitabile fino al 27 aprile – non si limita a raccontare la parabola esistenziale e letteraria di Ungaretti, ma si inserisce con naturalezza nella trama storica della città che la ospita. Non è un caso che Latina sia stata scelta come tappa per questa mostra: qui, tra bonifiche e borghi rurali, affiora una memoria collettiva che parla la stessa lingua della poesia di Ungaretti.

Trincee e borghi: un dialogo tra passato e presente

Durante l’inaugurazione – alla presenza del consigliere comunale Cesare Bruni, della direttrice del Museo Antonia Lo Rillo, del curatore Massimo Romita e di un gruppo di studenti del liceo scientifico GB Grassi – si è percepita chiaramente la volontà di riportare al centro del discorso culturale il valore della memoria. Una memoria fatta di parole essenziali, come quelle del poeta-soldato, ma anche di geografie trasformate dal dolore e dalla speranza. Mostra Ungaretti

La seconda sezione della mostra, dedicata ai luoghi della Grande Guerra, si lega in modo diretto alla storia di Latina e dei suoi borghi di fondazione. Toponimi come Borgo Carso, Borgo Piave, Borgo Hermada non sono soltanto nomi impressi su una mappa: sono tracce vive di una migrazione interna, di famiglie provenienti in gran parte dalle regioni di confine, invitate a ricostruire il futuro su una terra bonificata, duramente conquistata alla palude.

Ungaretti nel Lazio: un poeta tra le due guerre

Tra il 1926 e il 1934, Ungaretti visse nel Lazio, anni in cui affinò una scrittura che aveva già conosciuto l’abisso della guerra ma che ora si misurava con la complessità del vivere civile. Le sue poesie, così scabre e intense, trovano oggi una risonanza in un territorio che ha fatto della fatica e della ricostruzione della propria identità. Non è solo un omaggio al poeta, ma anche un’occasione per riflettere su come la cultura possa servire da ponte tra epoche diverse, tra le generazioni che hanno vissuto la guerra e quelle che oggi ne leggono le tracce nei libri, nei nomi dei luoghi e, ora, in una mostra capace di restituire profondità a ciò che rischia di essere dimenticato.

