“Un’infezione molto aggressiva”: dramma Elisabetta Gregoraci | La verità sulle sue condizioni

Elisabetta Gregoraci è stata costretta al ricovero in ospedale per qualche giorno. Adesso emergono dettagli importanti sulla sua salute

Tutto il mondo dello spettacolo è rimasto con il fiato sospeso per almeno una settimana. Elisabetta Gregoraci ha tenuto in allarme colleghi ed ammiratori a causa di un improvviso e a quanto pare piuttosto serio problema di salute per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale.

In tanti hanno temuto per lei, anche perché fino a qualche ora fa nulla è trapelato in merito alla reale natura e all’entità di tale problematica. A distanza di qualche settimana dall’accaduto, è la stessa conduttrice e modella a fare chiarezza sulla questione.

L’ex lady Briatore ha infatti preso parte in qualità di ospite a ‘La volta buona‘, il talk show del pomeriggio di Rai Due condotto come di consueto da Caterina Balivo. La quale ha subito chiesto lumi alla sua interlocutrice. “Cosa ti è successo?“, la semplice e al tempo stesso ovvia domanda che la showgirl ha rivolto alla sua interlocutrice.

Elisabetta Gregoraci a quel punto non ha esitato un attimo a svelare nei dettagli i momenti drammatici vissuti in quei giorni di settembre. “Stavo bene fino al giorno prima ed ero venuta qua a Roma a lavorare perché dovevo fare un’intervista tv“.

Elisabetta Gregoraci, il mondo le è crollato addosso in 24 ore: il racconto da brividi

Il racconto della Gregoraci è proseguito in un crescendo a dir poco inquietante: “Mi è venuta all’improvviso una febbre molto alta, non mi passava neanche con dosi massicce di Tachipirina. È durata dei giorni”.

La sorella, insospettitasi, l’ha accompagnata a fare delle analisi in una clinica dove è stata subito ricoverata. “Ci sono rimasta dieci giorni, purtroppo ho avuto un’infezione alla parte alta delle vie urinarie, un’infezione particolarmente aggressiva e molto pericolosa“.

Elisabetta Gregoraci, il rischio corso è stato enorme: la situazione

La showgirl calabrese ha ammesso di aver avuto paura, anche perché a causa di questa patologia infettiva avrebbe anche potuto perdere un rene: “Sono stati momenti drammatici, l’infezione stava addirittura toccando il rene che ho realmente rischiato di perdere“.

Per fortuna, come si dice in questi casi, tutto è bene ciò che finisce bene. Il peggio è passato e ora la Gregoraci è tornata alla vita di tutti i giorni: “Adesso grazie a Dio sto bene. Sto continuando a prendere delle medicine e tra pochi giorni devo fare delle altre analisi, ma non ci sono problemi”.