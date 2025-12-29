Unità di Rete e Metrebus Plus: dal 7 gennaio parte il nuovo trasporto pubblico della Regione Lazio

Dopo anni di progettazione e gare, il trasporto pubblico locale del Lazio cambia pelle: prende avvio il modello delle Unità di Rete (UdR), bacini territoriali omogenei pensati per rendere più chiari servizi, informazioni e integrazioni tariffarie. La prima attivazione riguarda UdR 3 Valle del Sacco e UdR 5 Valle dell’Aniene, con avvio indicato per mercoledì 7 gennaio 2026. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Unità di Rete nel Lazio: cosa sono e perché cambiano il servizio

Le UdR rappresentano una nuova organizzazione del trasporto pubblico regionale: non più una somma di affidamenti spezzettati, ma un'impostazione per aree, dove linee, fermate, orari e materiali informativi vengono ricondotti a un quadro unico, consultabile e aggiornabile in modo più semplice. Sul portale dedicato Astral descrive l'obiettivo: rete più coordinata, percorsi più leggibili, migliore integrazione fra mezzi e informazioni unificate.

Unità di Rete e gare Astral: 11 bacini, gestione più ordinata

Il territorio regionale è stato suddiviso in 11 lotti (le UdR) messi a gara da Astral, così da superare la frammentazione dei singoli affidamenti comunali e costruire un perimetro operativo più coerente. I documenti di gara Astral riportano l’impianto dei lotti e la denominazione delle aree.

Restano fuori da questo meccanismo i servizi urbani dei capoluoghi (Roma, Latina, Rieti, Viterbo, Frosinone), che continuano a essere gestiti dai rispettivi operatori cittadini secondo gli assetti già in essere.

Unità di Rete: il calendario di avvio e le prime aree coinvolte

La partenza operativa riguarda Valle del Sacco (UdR 3) e Valle dell’Aniene (UdR 5), presentate come prime aree in attivazione nel mese di gennaio, con data indicata al 7 gennaio 2026.

In questa fase, per utenti e pendolari la novità più immediata è doppia: da un lato una riorganizzazione consultabile tramite mappe e orari dedicati; dall'altro un cambio netto sul fronte dei titoli di viaggio, che vengono armonizzati in un sistema riconoscibile.

Metrebus Plus: biglietti e abbonamenti, quanto costano e come funzionano

Il nuovo impianto tariffario prende il nome di Metrebus Plus, presentato anche da Cotral come sistema che facilita gli spostamenti su ambiti specifici e consente di viaggiare nelle UdR anche se i servizi sono gestiti da operatori diversi.

Per gli abbonamenti UdR, il portale Astral dedicato riporta i riferimenti principali: mensile 30 euro (26 euro se abbinato a Metrebus Lazio), annuale 210 euro (180 euro se abbinato a Metrebus Lazio) e formule agevolate per studenti.

L’impianto dei biglietti, secondo le informazioni diffuse nelle comunicazioni pubbliche sul nuovo sistema, include anche titoli a tempo e soluzioni integrate UdR + Cotral, pensate per semplificare l’acquisto e ridurre i casi “borderline” su validità e combinazioni.

Cosa cambia davvero per chi viaggia ogni giorno nel Lazio

Il punto centrale non è soltanto “un nuovo nome” o un nuovo biglietto: è un diverso modo di programmare e presentare il servizio. Per chi usa autobus regionali e collegamenti locali, l’impatto atteso è su tre piani: informazioni più uniformi (mappe, orari, avvisi), titoli più chiari e un perimetro territoriale definito, dentro cui l’utente sa cosa è incluso. Sul sito UdR, Astral insiste proprio sulla semplificazione e sulla maggiore chiarezza per chi utilizza il trasporto pubblico.

Servizi a chiamata: il modello UdR introduce anche soluzioni flessibili

Nel pacchetto UdR sono previsti anche servizi a chiamata in aree dove una linea tradizionale non garantisce copertura efficace. Nelle informazioni diffuse sul nuovo sistema viene citato, per esempio, BUSAMICO nell’UdR 5, prenotabile via app o numero verde dedicato.

In sintesi: dal primo avvio operativo nelle aree pilota, il Lazio mette in strada un modello che punta a un trasporto pubblico locale più leggibile e integrato, con un sistema tariffario riconoscibile e un impianto informativo centralizzato. Il banco di prova saranno le prime settimane di esercizio: puntualità, corrispondenze, chiarezza dei canali ufficiali e capacità di assistenza agli utenti diranno quanto questa riforma saprà migliorare la vita quotidiana di pendolari, studenti e famiglie.

Andrea Castano, fondatore del blog “Odissea Quotidiana”