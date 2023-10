Università, Camisasca (Istat): “Generazione Z vuole studiare e lavorare dove è nata”

(Adnkronos) – "La Generazione Z è tutta da conoscere". Lo afferma Michele Camisasca, Direttore Generale Istat, a margine della seconda giornata della tre giorni del XX convegno nazionale del CoDAU, l'organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte le università italiane, in programma a Napoli presso l'Università Federico II. "La statistica generale – dice- ci racconta il numero dei nati tra il 1995 ed il 2010, stiamo parlando di 9 milioni e 358mila persone che sono distribuite in modo differente sul nostro territorio nazionale . Il 45 per cento di questa generazione sta al nord e il 35 per cento sta al sud . Tra di essi il 45 per cento degli studenti esce dalle scuole superiori. Noi dobbiamo essere bravi ad offrire servizi legati al territorio perché quello che emerge dalle nostre statistiche è che la generazione z ha un bisogno di collegamento con le proprie radici, questa generazione vorrebbe studiare e lavorare dove è nata", —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

