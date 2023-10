Università, Cuzzocrea: “Obiettivo 60 mila posti per studenti”

(Adnkronos) – "Stiamo lavorando in stretta sinergia con il governo". Lo dichiara Salvatore Cuzzocrea Presidente CRUI, a margine della seconda giornata della tre giorni del XX convegno nazionale del CoDAU, l'organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte le università italiane, in programma a Napoli presso l'Università Federico II. Il 60 per cento delle risorse assegnate a noi dal Pnrr sono impegnate sui nostri bilanci, un dieci per cento sono stati già spesi in modo reale, per le residenze ad esempio ci sono già 7.800 posti disponibili ."Stiamo poi lavorando in sinergia con il ministro Bernini e con la nuova cabina di regia di Palazzo Chigi per rendere l'obiettivo di 60mila posti per gli studenti operativo. Stiamo lavorando in sinergia con la ministra Bernini su un Erasmus italiano perchè siamo convinti potenzi ancora di più il livello degli atenei italiani", conclude Cuzzocrea. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

