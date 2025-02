Università La Sapienza, storico momento: anno accademico inaugurato fuori Roma, è la prima volta. Cerimonia a Rieti

Per la prima volta nella sua storia, l’Università Sapienza di Roma ha inaugurato l’anno accademico fuori dalla Capitale, scegliendo come sede della cerimonia Rieti, città in cui l’ateneo sta investendo fortemente per l’espansione dell’offerta formativa.

Celentano, sindaca di Latina: “Rieti sappia coltivare le opportunità offerte da Sapienza”

Un evento di grande valore simbolico, come sottolineato dalla Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, che nei giorni scorsi, in occasione della consegna delle chiavi dell’ex Garage Ruspi e dell’ex Banca d’Italia a Latina, aveva dichiarato che “Sapienza vuole essere presente sul territorio e crescere insieme alle comunità locali”. A rappresentare Latina in questo momento storico è stata la sindaca Matilde Celentano, che ha portato l’esempio del capoluogo pontino, da oltre 34 anni sede di una gemmazione universitaria, e che ora mira a svilupparsi ulteriormente come città universitaria a 360 gradi.

Intervenendo subito dopo il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, la sindaca Celentano ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione comunale per il potenziamento dell’università sul territorio: “A Latina la scorsa settimana abbiamo consegnato alla Magnifica Rettrice le chiavi di due prestigiosi immobili per l’implementazione universitaria sul nostro territorio. Un’operazione complessa, che siamo riusciti a concludere in meno di un anno”. Celentano ha poi rivolto un messaggio agli studenti e alla cittadinanza di Rieti: “Il mio auspicio per Rieti è che sappia coltivare al meglio le opportunità offerte da Sapienza e che tutti gli studenti possano vivere nel migliore dei modi l’anno accademico”.

Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente nazionale dell’ANCI, Gaetano Manfredi, che ha espresso l’intenzione di istituire una rete tra le città universitarie italiane. Un progetto accolto con entusiasmo dalla sindaca Celentano, che, in qualità di delegata nazionale alle Politiche sociali per l’ANCI, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione tra amministrazioni locali e atenei: “Questa è la strada giusta per condividere esperienze e rafforzare il legame tra le nostre città e le università, creando un processo di osmosi virtuoso tra istruzione, ricerca e società civile”.

