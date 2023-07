Università, nasce il Luiss Institute for European Analysis and Policy

(Adnkronos) – Nasce il Luiss Institute for European Analysis and Policy (Leap), il think-tank dell’Università Luiss dedicato ai temi europei. Il Comitato scientifico di Leap si riunirà per la prima volta domani, giovedì 6 luglio, ed il think-tank nasce dalle fondamenta della School of European Political Economy (Sep) che, in un decennio, è riuscita ad affermarsi nel dibattito europeo come polo di eccellenza. Il Luiss Leap è presieduto dall’economista e già ministro dell’Economia e delle Finanze, Domenico Siniscalco, e diretto da Valentina Meliciani, Professoressa di Applied Economics alla Luiss. Numerose le personalità accademiche di spicco che compongono il Comitato scientifico di Leap, presieduto da Sabino Cassese: Cinzia Alcidi, Carlo Bastasin, Pierpaolo Benigno, Marco Buti, Thomas Christiansen, Claudio De Vincenti, Anna Giunta, Simona Iammarino, Javier Lopez-Gonzales, Stefano Manzocchi, Valentina Meliciani, Marcello Messori, Alina Mungiu-Pippidi, Pier Carlo Padoan, Sofia Ranchordas, Pietro Reichlin, Francesco Saraceno, Domenico Siniscalco, Maria Savona e Robert Schuetze. La Luiss spiega che obiettivo del nuovo think-tank è quello di rafforzare il contributo di idee, analisi e proposte nel campo della governance economica e della politica industriale, avvalendosi di esperti e studiosi di grande statura, ma anche di allievi, studenti e scholars dell’Ateneo, associati a Leap, nel contesto di una collaborazione e di un forte dialogo con altre istituzioni di ricerca. Leap punta, quindi, a diventare una voce di riferimento nel dibattito italiano ed europeo attraverso la pubblicazione di studi e l’organizzazione di seminari su temi di grande rilevanza pubblica. Fitto il calendario degli eventi organizzati nel campus Luiss di viale Romania: domani si terrà un incontro sulle prospettive dell’allargamento dell’Unione Europea all’Ucraina con il contributo di Sergio Fabbrini, Alina Mungiu-Pippidi, Nicola Verola e le conclusioni di Sabino Cassese; si proseguirà lunedì 10 luglio, con un workshop sulla riconfigurazione delle catene del valore e giovedì 13 luglio si svolgerà un meeting dedicato alla politica industriale europea a cui parteciperanno anche il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso e il capo di gabinetto del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Fabrizio Balassone. Leap ha già visto la nascita di un hub sulle politiche industriali: Luiss Hub for New Industrial Policy and Economic Governance istituito su iniziativa di Donato di Carlo, attraverso un grant del think-tank tedesco Dezernat Zukunft, diretto da Philippa Sigl-Glöckner. Attraverso questa collaborazione Leap è entrato a far parte dello European Macro Policy Network. —[email protected] (Web Info)

