Università, rettore Tor Vergata: “Al Career Day più di 700 studenti e 52 aziende”

"In questa giornata che torna ad essere in presenza, i ragazzi hanno la possibilità di incontrare le imprese, comprendere quelli che possono essere i loro interessi e fare dei colloqui per capire quali possono essere i futuri professionali che queste imprese possono offrire". Lo ha detto il Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, a margine del sedicesimo Campus&Leaders&Talents organizzato dall'ateneo e tenutosi presso il nuovo rettorato. "E' un evento per me è molto importante, abbiamo già più di 700 iscrizioni e ci sono 52 aziende con cui i nostri ragazzi possono avere queste possibilità di confronto e crescita", aggiunge. "Il rapporto con queste aziende prosegue da molto tempo e ci sono anche dei nuovi, ma abbiamo riscontrato che c'è sempre un ottimo grado di attenzione rispetto ai ragazzi che studiano e si laureano all'interno del nostro ateneo – ha continuato il Rettore Ghiron -. Per noi è molto importante fare questa career day nel rettorato perché questo è un edificio che vogliamo che sia vivo e che diventi un vero e proprio cuore pulsante dell'ateneo. Il career day è il primo di una serie di eventi che teniamo ad organizzare in questa magnifica location".

