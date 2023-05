Università, Spiriti (Fgu-Anpri): “Gravissimo sottofinanziamento atenei-alloggi”

(Adnkronos) – "La problematica del sottofinanziamento che vale per gli atenei, e quindi per gli alloggi, è gravissima". A scandirlo all'Adnkronos è il coordinatore nazionale di Fgu Dipartimento Ricerca Sezione Anpri, Eleuterio Spiriti, intervenendo sul caro affitti e le proteste degli studenti in tenda davanti agli atenei italiani. "Ma soprattutto mi chiedo: quando mai gli studenti di oggi saranno ricercatori domani, se non riescono nemmeno a fare l’università in modo sereno e con le giuste condizioni di vita?" evidenzia Spiriti. "Il nodo – avverte – investe anche gli attuali ricercatori e i futuri assegni di ricerca". "Noi – spiega Spiriti – abbiamo i nuovi contratti di ricerca, istituiti con il decreto 36 dell’anno scorso, che sono ancora bloccati perché vanno normati con il contratto Scuola Università e Ricerca attualmente in discussione". "Rispetto alla protesta dei ragazzi, penso che non è così che possiamo dare un futuro a questo Paese che sarà competitivo solo grazie all’economia della conoscenza" indica in oltre il coordinatore nazionale di Fgu Dipartimento Ricerca Sezione Anpri. (di Andreana d'Aquino)

