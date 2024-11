Uno dei CASTELLI più belli d’Italia si trova a pochi metri da Roma | Sembra uno scenario fiabesco, il paesaggio è da film Disney

Se sei uno di quelli che subisce il fascino delle fiabe anche da grande, non puoi perderti uno dei castelli più belli d’Italia.

Qui l’atmosfera è magica e chiunque faccia visita a questa antica costruzione, vive l’emozione di un vero e proprio tuffo nel passato.

Il bello è che questo monumento fantastico, che sembra uscito da un libro di favole si trova a pochi passi da Roma.

Regalati la suggestione di una visita speciale, tra arte, natura e storia. Si tratta di un’esperienza unica che non dimenticherai più.

Scopri subito come raggiungere uno dei castelli più belli d’Italia e preparati a vivere un sogno ad occhi aperti.

Uno dei castelli più belli d’Italia a pochi passi da Roma

A pochi passi da Roma c’è un castello di indicibile bellezza le cui mura raccontano una storia antica, che dal Medioevo è arrivata fino ai nostri giorni. Chiunque faccia visita a questo stupendo monumento del Lazio, resta letteralmente estasiato dal suo fascino, rimasto intatto nel corso dei secoli. Il tempo non sembra aver scalfito la maestosità di questa costruzione, che si erge in uno dei punti più belli della costa Tirrenica.

Si tratta di una dimora che è stata di proprietà delle più importanti famiglie nobiliari del Lazio e che è diventata poi location d’eccezione per pellicole cult, come Superfantozzi, Le comiche e Tre metri sopra il cielo. Se ti piacerebbe visitare un castello che sembra uscito da un libro di fiabe, ti diamo una bella notizia: è aperto al pubblico. Scopri dove si trova in quali giorni e fasce orarie è possibile visitare uno dei castelli più belli di tutta Italia.

La meraviglia di un’antica costruzione medioevale che conserva intatto tutto il suo fascino

Il castello di cui parliamo si trova a Nord di Roma e più di preciso a Santa Marinella, un gioiello del Mar Tirreno, che ogni estate attrae migliaia e migliaia di turisti. Lì, a pochi metri dalle acque cristalline del litorale laziale sorge il Castello di Santa Severa.

Il Castello di Santa Severa è stato costruito nel XIV secolo in riva al mare in quello che prima era il porto etrusco di Pyrgi, collegato alla cittadina di Caere, l’odierna Cerveteri. Qui si possono vedere ancora oggi i resti di un’antica chiesa paleocristiana dedicata a Pyrgi, martire cristiana, diventata poi santa per la chiesa cattolica. Come si lege nel sito web www.coopculture.it, il castello di Santa Severa è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, in diverse fasce orarie a seconda della stagione. Il comune di Santa Marinella si raggiunge in poco più di un’ora d’auto da Roma.