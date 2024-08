Uomini e Donne, abbiamo il nuovo tronista | ‘Tutti i telespettatori volevano lui’: è il più atteso della storia

Quella che avrà inizio a settembre prossimo sarà la ventinovesima edizione di “Uomini e Donne”. C’è una novità che spiazza gli spettatori

Ha strameritato la conferma per il ventinovesimo anno consecutivo a suon di record di ascolti realizzati in una fascia oraria televisiva, quella del primo pomeriggio, in genere piuttosto debole. Invece “Uomini e Donne” è andato in netta controtendenza, riuscendo a ottenere risultati davvero eccellenti.

Non è stato dunque molto difficile per il presidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ribadire la sua totale e incondizionata fiducia nei confronti dello storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

A settembre si ripartirà dunque per un’altra stagione con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di poter ripetere il grande successo conseguito nella scorsa stagione. “Uomini e Donne“, al netto delle critiche anche feroci che non sono mai mancate, per l’azienda di Cologno Monzese rappresenta una garanzia da tutti i punti di vista.

In vista dell’esordio della nuova stagione, fissato per metà settembre, Maria De Filippi è ancora al lavoro per definire il cast dei partecipanti. A fronte della conferma in blocco degli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari in primis, è previsto l’ingresso di volti nuovi tra corteggiatori, tronisti, dame e cavalieri.

Uomini e Donne, il nuovo tronista fa impazzire tutti: Maria De Filippi gongola

Come accennato in precedenza, ad oggi non è ancora noto l’elenco dei nuovi protagonisti del dating show, ma c’è un nome di primo piano che da qualche giorno sta circolando e che fin da subito ha acceso l’entusiasmo dei fan della trasmissione.

Si tratta di un grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, quella vinta a sorpresa dall’imprenditrice Perla Vatiero. Ebbene, a prendere parte come tronista a “Uomini e Donne” potrebbe essere proprio l’ex compagno della vincitrice del reality.

Uomini e Donne, il pubblico è al settimo cielo: la prossima edizione sarà memorabile

Stiamo parlando di Mirko Brunetti, che non più tardi qualche mese fa dichiarò tutto il suo eventuale gradimento a prendere parte al dating show della De Filippi: “Parteciperei volentieri a Uomini e Donne, ma solo nel ruolo di tronista e non di corteggiatore“.

Le condizioni che questo avvenga ora non mancano, anche perché Mirko Brunetti è di nuovo single in seguito alla rottura definitiva con Perla Vatiero e secondo alcune voci non smentite non vedrebbe l’ora di cimentarsi nel programma in onda su Canale 5. Il pubblico non sta nella pelle, tra non molto scopriremo la verità.