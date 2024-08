Uomini e Donne, ribaltone impensabile: ‘Tina Cipollari non riesce a crederci’ | Il suo posto se lo prende lei

Tra poco meno di un mese avrà inizio la ventinovesima edizione di Uomini e Donne con una clamorosa novità in vista. I fan sono sconvolti

La nuova stagione televisiva sulle reti Mediaset sta per prendere il via. Andata in scena la presentazione dei palinsesti di metà luglio non resta che attendere ancora qualche settimana per ritrovare storici programmi e talk show del piccolo schermo ai quali milioni di spettatori sono da tempo affezionati.

Uno di questi è senza ombra di dubbio “Uomini e Donne“, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla ventinovesima edizione. È dunque imminente la grande festa per celebrare il trentesimo anno consecutivo, ma nel frattempo qualche clamorosa novità potrebbe concretizzarsi.

Negli ultimi quindici anni il programma ha continuato ad attirare grande interesse tra il pubblico generando ascolti più che lusinghieri grazie in particolare alla presenza di alcuni personaggi diventati nel tempo vere e proprie star del piccolo schermo.

Tra questi la figura forse più amata e al tempo stesso discussa, l’opinionista principe di “Uomini e Donne” Tina Cipollari. L’ex ‘regina del boa di struzzo’, che nel frattempo ha stretto un legame di stretta e profonda amicizia con Maria De Filippi, è dal 2008 una presenza fissa all’interno del dating show.

“Uomini e Donne”, colpo basso nei confronti di Tina Cipollari: cosa sta succedendo

Un ruolo di primissimo piano per la Cipollari che però, in base ad alcune insistenti voci riportate da siti e magazine di gossip, rischia seriamente di incassare una batosta senza precedenti. La prossima e ormai imminente edizione di “Uomini e Donne” potrebbe regalare un colpo di scena senza precedenti.

La Cipollari e Gianni Sperti, i due opinionisti più amati dal pubblico, verranno con ogni probabilità affiancati da una nuova opinionista, una persona considerata all’unanimità come la nemica numero uno della bionda vamp viterbese.

“Uomini e Donne”, che mazzata per la Cipollari: è tutto confermato

Voci e indiscrezioni parlano infatti di una ‘promozione’ sul campo di Gemma Galgani, che lascerebbe così dopo anni il suo ruolo di dama del trono over. Il perché di questo possibile cambiamento è presto detto: la celebre dama avrebbe infatti trovato l’amore proprio durante l’estate.

La Galgani è stata infatti avvistata più volte al mare insieme a un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta, all’apparenza molto più giovane di lei. Di più non è dato sapere, ma se davvero Gemma Galgani avesse trovato l’amore della sua vita è possibile un clamoroso cambio di ruolo all’interno di “Uomini e Donne“.