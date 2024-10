Uomini e Donne, scena da far west in diretta tv: “Stai zitto” | Il volto del programma abbandona lo studio

Succede di tutto a Uomini e Donne. In una delle ultime puntate la tensione è salita alle stelle e un volto noto ha lasciato lo studio

Una puntata a dir poco incandescente, quella andata in onda qualche giorno fa a ‘Uomini e Donne‘. Il celebre dating show, giunto ormai alla ventinovesima stagione, continua a riservare colpi di scena e sorprese a ripetizione.

Tutto per la gioia dei tanti fedeli telespettatori che continuano a seguire con interesse gli intrighi e le vicende di dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori. Capita ormai sempre più spesso di vedere una Maria De Filippi reprimere a fatica le furiose litigate tra i protagonisti.

Uno dei momenti di maggiore difficoltà per la conduttrice milanese è andato in onda proprio nella suddetta puntata in cui si ha avuto luogo un litigio quasi senza precedenti. Una di quelle sfuriate che gli appassionati del dating show ricorderanno a lungo.

Qualche critico ha definito Maria De Filippi nel condurre ‘Uomini e Donne‘ è una sorta di esperto burattinaio che muove a suo piacimento i fili dei suoi burattini. E in fin dei conti è una definizione non lontanissima dalla realtà, soprattutto alla luce di quanto accaduto in questa fatidica puntata.

Uomini e Donne, Maria De Filippi è sconvolta: caos e panico in studio

In realtà a dare il ‘la’ alla furibonda rissa verbale in studio è stata proprio ‘Queen Mary‘, quando ha chiamato al centro del salotto televisivo la bella e orgogliosa dama del Trono Over Barbara De Santi a cui ha rivolto una domanda fatale.

“Usciresti con Juri?“, il quesito che ha scatenato l’inferno. Tra Barbara e il discusso cavaliere ha avuto inizio un frenetico e durissimo scambio di accuse e c’è mancato poco che si arrivasse agli insulti.

Uomini e Donne, durissimo scontro davanti alle telecamere: il finale ha spiazzato tutti

Alla fine di questo feroce scambio di battute Barbara De Santi ha deciso di abbandonare lo studio: “Io esco perché non si può parlare con quest’uomo. Sei arrogante, adesso quando ti calmi io entro. Non mi parlare sopra, stai zitto! Io ti ho lasciato parlare“.

Anche in questo caso però tutto è bene ciò che finisce bene e Juri, lasciatosi andare a un comportamento ben poco signorile nei confronti della dama, è tornato sui suoi passi chiedendo scusa a Barbara De Santi.