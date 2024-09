Uomini e Donne slitta ancora: niente da fare per il dating show | Annuncio Mediaset, purtroppo è ufficiale

Cresce l’attesa dei telespettatori per l’inizio della ventinovesima edizione di ‘Uomini e Donne’. Un’attesa destinata a durare a lungo

Il mistero si infittisce. Cosa stia succedendo a Mediaset non è dato sapere, sta di fatto che l’attesissima ventinovesima edizione di “Uomini e Donne” non ha ancora avuto inizio. Ad agosto inoltrato si era diffusa la voce secondo cui la prima puntata sarebbe andata in onda lunedì 9 settembre.

Niente di più falso: la delusione di tanti affezionati telespettatori è cresciuta ulteriormente quando anche la data successiva, lunedì 16, è saltata all’improvviso. Un ritardo del tutto inedito e inatteso che sta scatenando il panico sui social.

Ad alimentare ulteriormente il clima di profonda incertezza che già regna tra i milioni di appassionati del dating show contribuisce il silenzio assoluto dei vertici dell’azienda di Cologno Monzese. Un mix di elementi che preoccupa e inquieta il popolo dei seguaci di Uomini e Donne.

L’unica certezza in questo momento è l’ennesimo slittamento della trasmissione più attesa di questo inizio di autunno. Tra l’altro mentre di “Amici” non sono ancora iniziate le registrazioni, del dating show sono già state realizzate le prime puntate.

Uomini e Donne, Mediaset non può fare niente: tutto dipende da Maria De Filippi

Secondo quel poco che filtra dai piani alti di Mediaset la ragione principale di questo inopinato ritardo è legata ai tanti, troppi impegni che Maria De Filippi è chiamata ad assolvere. La conduttrice e autrice milanese in questi giorni è occupata su vari fronti.

In primis “Amici”, poi “Uomini e Donne”, “Tu si que vales” e “C’è posta per te”, il people show di cui sono già iniziate le registrazioni. E come se tutto questo non bastasse, la De Filippi ha dovuto organizzare anche l’edizione autunnale di “Temptation Island”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi prima non poteva: ecco la data d’inizio

Ne consegue che l’inizio di ‘Uomini e Donne’ sia slittato a lunedì 23 settembre, che Mediaset ha annunciato come la data d’inizio del programma. La prima puntata dunque andrà in onda su Canale 5 l’ultimo lunedì di settembre.

Il comunicato dell’azienda presieduta da Pier Silvio Berlusconi ha scatenato una valanga di nuove proteste da parte dei fan che faticano ad accettare un ritardo così pronunciato. Ma ormai come si dice in gergo il dado è tratto: ancora qualche giorno e Uomini e Donne prenderà il via.