Us Open 2023, Cocciaretto ko all’esordio

(Adnkronos) – Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, la via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La 22enne marchigiana, numero 29 del mondo e del seeding, cede a sorpresa alla coetanea slovena Kaja Juvan, numero 145 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 31 minuti.

