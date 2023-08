US Open 2023, Djokovic ok al primo turno

(Adnkronos) – Novak Djokovic supera senza problemi il primo turno dell'US Open. Il serbo, testa di serie numero 2 nel singolare maschile, batte il francese Alexandre Muller per 6-0, 6-2, 6-3. Avanti Sttefanos Tsitsipas: il greco, numero 7 del tabellone, piega il canadese Milos Raonic per 6-2, 6-3, 6-4. Il norvegese Casper Ruud, numero 5 del seeding, batte lo statunitense Emilio Nava per 7-6 (7-5), 3-6, 6-4, 7-6 (7-5). Spiccano due k.o. illustri: il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 15, viene eliminato dallo statunitense MacKenzie McDonald, che si impone per 7-6 (7-5), 4-6, 6-1, 6-4. Prima di lui, out il danese Holger Rune: la testa di serie numero 4 va k.o. contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena che vince per 6-3, 4-6, 6-3, 6-2. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata