US Open, Alcaraz in semifinale contro Medvedev

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz in semifinale all'US Open 2023. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nei quarti di finale ha sconfitto il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 12, per 6-3, 6-2, 6-4 in 2h30'. Alcaraz affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3, che nei quarti ha vinto il derby con Andrei Rublev per 6-4, 6-3, 6-4 in 2h48'.

