US Open, Jannik Sinner eliminato negli ottavi di finale

Jannik Sinner eliminato agli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile dell'US Open 2023. Il 22enne azzurro, testa di serie numero 6, oggi 5 settembre viene sconfitto dal 26enne tedesco Alex Zverev, numero 12 del tabellone, che si impone per 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 in 4 ore e 40'. Sinner si arrende dopo un match durissimo, condizionato anche da un'elevata umidità. Il numero 1 d'Italia paga il rendimento altalenante del servizio (53% di prime) e un numero elevato di errori gratuiti: ben 67, rispetto ai 46 dell'avversario. I 50 colpi vincenti, alla fine, non bastano. Zverev, che gioca una delle migliori partite della stagione, affronterà nei quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, promosso dopo la netta vittoria in 3 set contro Matteo Arnaldi.

Zverev si prende il primo set con il break decisivo al nono gioco (5-4) e chiude la frazione nel decimo game senza concedere un punto all'azzurro. Sinner ha il merito di rispondere subito con una partenza lanciata nella seconda frazione: avanti 3-0 prima del recupero del tedesco (2-3), che però cede nuovamente il servizio e perde la chance di agganciare il rivale. Sinner chiude 6-2 e pareggia i conti. In una sfida senza esclusione di colpi, sul 2-2 del terzo set Zverev cambia marcia: Sinner, che non appare fisicamente al top e deve anche fare i conti con un crampo alla coscia sinistra, cede 4 giochi di fila (2-6) e deve nuovamente rincorrere.

Il quarto set inizia con un interminabile game (20 punti) in cui l'altoatesino non concretizza due palle break: gli scambi sono violentissimi e l'intensità del gioco, dopo quasi 3 ore di battaglia, non cala. Sinner ritrova solidità al servizio, non concede palle break e sul 4-4 mette la freccia. Zverev commette un doppio fallo pesantissimo (4-5) che consente all'italiano di archiviare il parziale per 6-4: si va al quinto set.

Il tedesco parte sparato. Tiene il suo servizio, piazza il break e annulla la chance che Sinner si costruisce per ridurre subito il gap: Zverev avanti 3-0 con una fiammata decisiva e chiude 6-3 al primo match point.

