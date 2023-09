US Open, Medvedev batte Alcaraz: finale contro Djokovic

(Adnkronos) – Il russo Daniil Medvedev batte lo spagnolo Carlos Alcaraz e vola in finale all'US Open 2023, dove domenica 10 settembre affronterà il serbo Novak Djokovic. Medvedev, testa di serie numero 3, supera in semifinale lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, per 7-6 (7-3), 6-1, 3-6, 6-3 in 3h19'. Il russo se la vedrà con Djokovic, vincitore in 3 set contro lo statunitense Ben Shelton. Il numero 2 del mondo si impone per 6-3, 6-2, 7-6 (7-4) in 2h40'. "Ho detto che, in una scala da 1 a 10, avrei dovuto giocare a livello 11 per battere Alcaraz. Ho giocato a livello 12, a parte il terzo set", il commento di Medvedev. "E' l'unico modo per batterlo: è giovanissimo e ha già vinto due tornei dello Slam, è il numero 1. E' incredibile, nessuno ha fatto quello che sta facendo lui. Per batterlo bisogna dare il meglio e io ci sono riuscito", aggiunge. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

