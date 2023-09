US Open, oggi Sinner-Zverev e Alcaraz-Arnaldi: programma, orari, tv e streaming

(Adnkronos) – Jannik Sinner e Arnaldi in campo oggi, lunedì 4 settembre, agli US Open 2023 negli ottavi di finale. Il primo a scendere in campo contro il numero 1 del tennis mondiale Alcaraz, non prima delle 19:30, sarà Arnaldi. Sinner invece giocherà contro il 12° giocatore ATP Zverev non prima delle 2:30 tra lunedì e martedì 5 settembre. I vincitori dei due match si affronteranno ai quarti. le partite saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Supertennis, Sky e Supertennix. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata