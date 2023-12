Usa, arrestato ex giocatore Nba: è accusato di sequestro e omicidio di una 23enne

(Adnkronos) – Il 27enne cestista statunitense Chance Comanche è stato arrestato insieme alla 19enne fidanzata Sakari Harnden con l'accusa di omicidio della 23enne Marayna Rodgers, il cui corpo è stato ritrovato nel deserto del Nevada, in una zona chiamata Henderson. Rodgers, originaria di Washington, era in viaggio a Las Vegas e la sera del 5 dicembre aveva in programma di vedersi con Comanche e Harnden. Comanche è stato arrestato dagli agenti dell'FBI venerdì nella contea di Sacramento, in California, ed è stato trattenuto senza cauzione. La fidanzata è stata arrestata mercoledì a Las Vegas con l'accusa di rapimento ed è stata detenuta dietro cauzione di 500.000 dollari, secondo i registri del carcere. Comanche, giocatore degli Stockton Kings della G-League dovrà presentarsi martedì in tribunale e la sua estradizione in Nevada è pendente. Comanche ha giocato a basket al college in Arizona ed è sceso in campo in una sola partita della Nba, con i Portland Trail Blazers, il 9 aprile 2023, mettendo a referto 7 punti e 3 rimbalzi in 21 minuti sul parquet. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

