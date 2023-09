Usa, bimbo muore all’asilo nido per overdose di Fentanyl

(Adnkronos) – E' stata un'overdose di Fentanyl a uccidere il bambino di un anno morto la scorsa settimana in un asilo del Bronx. Lo ha confermato la polizia di New York, precisando che la droga era nascosta sotto il materassino, dove il piccolo dormiva. Altri tre bambini sono stati ricoverati in ospedali, dopo essere stati esposti al potente oppiaceo. Si ritiene che i bimbi, tutti tra gli 8 mesi e i due anni, si siano intossicati inalando la potente droga. Ce n'era circa un chilo ed era nascosta insieme a delle 'presse' per impacchettarla. Ai tre bambini, ricoverati in ospedale, è stato somministrato il Narcan, il medicinale usato per bloccare l'overdose da oppiacei. La polizia ha arrestato la titolare dell'asilo e il cugino di suo marito che aveva una stanza in affitto dentro all'asilo. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

